ARMS: Technieken en Tips

Na twee Test Punches barst de strijd in ARMS op 16 juni eindelijk echt los. Het kan zijn dat je na twee weekenden de game spelen het armslingeren al aardig onder controle hebt. ARMS is echter verrassend complex, dus wat nuttige tips zijn altijd goed te gebruiken. Met de volgende info over de (subtiele) verschillen tussen de personages en trucs voor in de arena ben je aanstaande donderdag meteen al goed op weg.

Motion controls versus gewone controls



ARMS kun je spelen met zo’n beetje iedere controlleroptie van de Switch. Vanaf het startscherm geeft het spel desalniettemin al aan om vooral de motion controls in de vorm van de twee Joy-Cons te gebruiken. Bewegingsbesturing heeft echter niet bepaald de reputatie om zo precies te zijn als een gewone controller. In ARMS zijn er duidelijke voor- en nadelen verbonden aan het gebruik van de twee verschillende opties.



De motion controls bieden in het afvuren van je armen net wat meer precisie. Je kunt iedere arm na een slag nog een beetje bijsturen door de Joy-Cons te kantelen. Met een controller kun je dat ook doen, maar omdat je beide armen met de linker stick stuurt, kun je niet de ene arm links laten gaan en de andere naar rechts. Dat maakt spelen tegen een tegenstander die constant verspringt een stuk lastiger.

Het gebruik van een enkele Joy-Con of een Pro controller heeft weer als voordeel dat je makkelijker rond kunt lopen in de arena of kunt blokkeren. Blokkeren met de Joy-Cons doe je bijvoorbeeld door ze naar binnen te draaien, een beweging die je in het heetst van de strijd nog weleens verkeerd kan maken. Die fout maak je minder snel met een gewone controller.



De personages



ARMS heeft een bonte cast van figuren die stuk voor stuk met armen elkaar te lijf gaan. Ze besturen allemaal hetzelfde, maar er zijn kleine vaardigheden per personages die in een knokpartij net het verschil kunnen maken.

Spring Man

Spring Man is het ietwat generieke gezicht van ARMS. Hij is zoals dat hoort een redelijk gebalanceerde speler. Niet te snel en niet te sterk, maar bruikbaar tegen iedere tegenstander. Zijn passieve vaardigheid heeft echter de potentie om een slecht verlopend gevecht compleet om te draaien. Als zijn levensbalk nog maar voor 25% gevuld is hoeft hij zijn aanvallen niet meer op te laden. De tijd die dat scheelt kun je goed gebruiken om met Spring Mans vuisten te spreken.



Ribbon Girl

Popsensatie Ribbon Girl is een van de snelste personages in de game. Zoals je misschien wel in de Test Punch hebt meegemaakt is ze in handen van een goede speler zo goed als ongrijpbaar. Dat heeft alles te maken met haar speciale vaardigheid waardoor ze vier keer achter elkaar kan springen. Dat niet alleen: ze kan op commando ook weer sneller naar beneden vallen. Als Ribbon Girl kun je dus het merendeel van een match doorbrengen in de lucht. Dit is gelukkig nog enigszins te counteren door te richten op de plekken waar Ribbon Girl naartoe beweegt in plaats van direct het vuur op haar huidige locatie te openen.

Ninjara

Ninjara is nog zo’n vliegensvlug personage. Deze ninja is moeilijk te grijpen met gerichte aanvallen, waardoor je altijd moet proberen hem twee stappen voor te zijn. Wanneer Ninjara dasht of een aanval blokkeert, verdwijnt hij in een rookwolk om een paar stappen verder weer te verschijnen. Op deze manier kun je je tegenstanders helemaal gek maken, maar pas op! Spelers die dit aanvalspatroon eenmaal doorhebben kunnen het gemakkelijk counteren door te slaan in de richting van waar Ninjara weer verschijnt.

Min Min

Min Min is het lichtste personage uit de game en daarmee ook een van de zwakste. Dat wilnognietzeggen dat ze compleet weerloos is in de arena. Met iedere dash voert Min Min namelijk eenschop uit die de aanvallende armen van de tegenstander blokkeert. Op die manier kun je tijdens een ontwijkende beweging dus niet gegrepen worden. Haar linkerarm transformeert wanneer-ie opgeladen wordt in een draak. Hierdoor blijft de charge langer behouden. Omdat Min Mins linkerarm dus net iets effectiever is, is ze de ideale vechter voor linkshandigespelers.

Master Mummy

Master Mummy is net uit de dood opgestaan en behoorlijk pissig. Hij is een van de grotere personages in de game maar dat compenseert hij weer met zijn enorme kracht. Master Mummy heeft veruit de sterkste grab van de complete cast en hij kan meer klappen incasseren dan de rest. Wanneer je als Master Mummy de block-knop ingedrukt houdt herstelt hij tien health points per seconde. Heel veel is dat helaas niet, maar het is wel een goede methode om een grab bij je tegenstander uit te lokken.

Mechanica

Ook Mechanica kan meer aanvallen verduren voordat ze omvalt. Dit meisje in een gigantisch robotpak is echt een taaie. Haar grote formaat maakt haar daarentegen wel makkelijker te raken. Haar outfit is uitgerust met een jetpack, waardoor ze langer in de lucht kan blijven hangen na een sprong. Dat is voor Mechanica ook het ideale moment om haar armen op te laden voor een aanval vanuit de hoogte.

Twintelle

Twintelle is het enige personage dat niet met haar armen, maar met haar wereldberoemde haar vecht. Haar lokken functioneren prima als vuisten, maar daar houdt het voor haar nog niet op. Met Twintelle’s speciale kracht kun je de tijd voor jezelf en je tegenstander vertragen. Dat is vooral handig wanneer je in de lucht hangt en je ARMS wil opladen, maar ook van nut wanneer je een zware aanval van je tegenstander op het laatste moment nog wil ontwijken. Door de dash-knop ingedrukt te houden zet je even de tijd stil.

Kid Cobra

De skateboarder Kid Cobra is de eigenaar van misschien wel de beste arena uit de game. Daarnaast is hij ook een uitstekende vechter door zijn dashes. Zijn standaard ontwijkmove is iets trager dan die van de rest, maar als hij zijn armen heeft opgeladen bukt hij om de vijandelijke aanvallen te ontwijken. Daarbovenop heeft Kid Cobra ook de snelste sprong uit de game, waardoor deze glibberige slang moeilijk te grijpen is. Ook hier is het advies om hem vooral net altijd een stap voor te zijn.

Byte & Barq

Byte & Barq vechten als een duo, maar als speler heb je alleen directe controle over Byte. Politiehond Barq gaat ondertussen zijn eigen gang en schiet zo nu en dan een arm (of eigenlijk tong) af op de tegenstander. Echt goed samenwerken met je hondachtige partner is lastig, maar gelukkig kan je wel altijd op hem springen. Bovenop Barq ben je zo goed als ongrijpbaar. Barq functioneert trouwens ook prima als levend schild door zo nu en dan een klap voor je op te vangen.

Helix

Het mislukte experiment Helix is een van de lastigste personages om mee te spelen. Heb je hem (het?) onder de knie dan is hij irritant genoeg om je tegenstander helemaal gek te maken. Helix kan zijn lichaam uitrekken met een sprong en hij kan in elkaar krimpen met een dash. Door constant van vorm te veranderen zet je je tegenstander op het verkeerde been.

De heilige ARM drie-eenheid

Iedere aanval of move is in ARMS met een andere actie te counteren. Een gewone mep kan geblokkeerd worden met een block. Een block haalt niets uit tegen een grab en een grab kan afgeslagen worden door een gewone stoot. Merk je dat je tegenstander een voorkeur heeft voor een van deze moves, zorg er dan voor dat jij je vooral richt op de strategie die hier goed tegen werkt. Een speler die constant je probeert te grijpen lijkt aanvankelijk misschien onverslaanbaar, maar goed getimede ontwijkingen en stoten kunnen het tij keren.



Verander van kleur

Ieder personage heeft vier verschillende kleuren naast zijn of haar standaard outfit. Geen fan van de groene Helix? Hou dan tijdens het kiezen van je personages de linker stick ingedrukt. Door nu naar een richting te sturen en op A te drukken krijgt je personage een andere kleur.



Wisselen van doelwit

In de arena kan het zomaar voorkomen dat je het tegen meer dan één tegenstander tegelijk opneemt. Mocht je willen wisselen van doelwit dan kun je op een willekeurige richting drukken op de D-pad van de controller die je op dat moment gebruikt. Gek genoeg legt het spel zelf deze cruciale optie niet uit.



Sta nooit stil

Stilstaan kan je in ARMS fataal worden. Het laat je namelijk open voor iedere soort aanval. Probeer dus zoveel mogelijk te ontwijken en te springen. Dit zorgt ervoor dat je moeilijker te raken bent, maar het laadt bij sommige personages ook je armen op zodat je sterkere aanvallen kunt uitvoeren.

De juiste ARM voor de juiste situatie

Iedere arm in ARMS heeft een bonuseffect wanneer je de aanval oplaadt. Er zijn in totaal zeven types:



Fire: Zet je je tegenstander in de fik waarna ze omvallen

Electric: Verlam je tegenstander tijdelijk en je opvolgende aanvallen doen meer schade

Wind: Gooit je tegenstander omver

Ice: Bevriest en vertraagt je je tegenstander

Stun: Zorgt dat je tegenstander zich niet meer kan bewegen

Explosion: Blaast je tegenstander weg

Blind: Vertroebelt het zicht van je tegenstander

Iedere ARM heeft daarnaast ook nog andere effecten. De ene bestaat uit meerdere losse delen die een groter oppervlak kunnen raken en de andere vliegen juist om je tegenstander heen om ze te raken. Het is cruciaal om in ieder gevecht je strategie aan te passen aan je rivaal. Speel je tegen iemand die veel opzij stapt dan is een arm die een bochtje voordat ie zijn doel treft ideaal. Iemand die veel grabs uitvoert kan weinig maken tegen zware armen die zijn aanvallen aan de kant beukt.