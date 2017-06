E3 2017: Al het nieuws van de EA-persconferentie verzameld

In dit artikel wordt al het nieuws van de E3-persconferentie van Electronic Arts in een handig overzicht verzameld.

Electronic Arts zelf is niet aanwezig op E3, maar houdt een EA Play-event in Los Angeles tegelijk met de E3-beurs. Ondanks dit feit voelt het toch alsof EA het startschot voor de beurs heeft gegeven. Hieronder worden alle nieuwtjes van EA's conferentie samengevat.



Bioware toont teaser van volledig nieuwe game Anthem



Bioware heeft tijdens de E3-presentatie van Electronic Arts een eerste blik op een volledig nieuwe game gegeven.



Behalve de raadselachtige beelden heeft Bioware nog weinig informatie vrijgegeven, maar tijdens de presentatie van Microsoft belooft de ontwikkelaar meer prijs te geven.





Alle details, beelden van Star Wars: Battlefront 2



Dice heeft tijdens de E3-presentatie van Electronic Arts een nieuwe trailer en multiplayerbeelden laten zien.

Naast de trailer, waarin scènes en personages uit alle Star Wars-films langskomen, hield Dice live een multiplayersessie met 40 spelers op de Assault on Theed-map, waarin Seperatists het aan de stok krijgen met de Clone Troopers. Ook schetst de ontwikkelaar een beeld van hoe de ondersteuning van Battlefront 2 zal verlopen.

Na de release van Battlefront 2 krijgen spelers periodiek content, zoals nieuwe locaties, personages, uitdagingen en beloningen. Een voorbeeld noemt acteur John Boyega, die aankondigde dat Finn en Captain Phasma speelbaar zullen zijn.







EA komt met split screen-only game A Way Out

EA liet op hun persconferentie op de E3 een nieuwe game zien van de ontwikkelaar van Brothers: A Tale of Two Sons, waarin twee spelers uit een gevangenis moeten ontsnappen. De game is alleen speelbaar in split-screen co-op en kan zowel offline als online gespeeld worden.

Beide spelers kunnen zich op elk moment van de game in verschillende gebieden bevinden, maar zullen altijd hetzelfde split-screen scherm voor zich zien. De game is alleen speelbaar in de split-screen co-op modus, maar kan zowel met andere spelers online of een andere speler offline gespeeld worden. A Way Out komt in het eerste kwartaal van 2018 op de markt.





In the Name of the Tsar-uitbreiding voor Battlefield 1

EA heeft meer details gegeven over de aankomende Rusland-dlc voor Battlefield 1, die in september moet verschijnen.



De dlc, genaamd 'In the Name of the Tsar', bevat het Russische leger, zes maps, nieuwe wapens en het beruchte vrouwenbataljon. In een vrijgegeven trailer laat Electronic Arts alvast een voorproefje zien.





