E3 2017: Al het nieuws van de Microsoft-persconferentie verzameld

In dit nieuwsoverzicht kun je alle nieuwtjes over Microsoft's E3-persconferentie vinden. Eerst vatten we de belangrijkste aankondigingen samen, daarna vind je linkjes naar de rest.



De nieuwe Xbox heet Xbox One X en kost €499



De Xbox One X - tot voor kort bekend als de Xbox Scorpio - is eindelijk onthuld. De nieuwe console is gericht op UHD-gaming en is de kleinste Xbox tot nu toe.



De Xbox One X kan zes teraflops uitvoeren en heeft 12 GB GDDR5 om te zorgen dat het zonder moeite games op UHD kan weergeven. De CPU en GPU worden gekoeld met een vapor chamber-koeler, die dankzij zijn compacte formaat ervoor zorgt dat dit de kleinste Xbox tot nu toe is.

Net zoals de One S heeft de One X ondersteuning voor UHD/4K Blu-Rays. Alle accessoires en games van de Xbox One (S) werken ook op de Xbox One X. Een aantal games, zoals Minecraft en Ghost Recon Wildlands, krijgen een upgrade die 4K-functionaliteit toevoegt, later volgen meer games.



De Xbox One X komt op 7 november wereldwijd op de markt voor €499. De Xbox One S krijgt tegelijkertijd een prijsverlaging naar €249.

Eerste gameplaybeelden Bioware-game Anthem

Tijdens de E3-presentatie van Microsoft is het tipje van de sluier opgelicht over Anthem, de nieuwe game van Bioware.



Spelers werken samen om de mensheid te verdedigen tegen reusachtige monsters. In exo-skeletten, genaamd Javelins, verkennen ze de wereld buiten de muur van de stad en kunnen deze naar eigen smaak aanpassen.

Microsoft kondigt Forza Motorsport 7 aan



Microsoft heeft tijdens de E3-presentatie Forza Motorsport aangekondigd voor Xbox One (X) en pc.



Microsoft werkt voor de racegame samen met Porsche en onthulde daarbij de Porsche GT2 RS 2018. Met een gameplaytrailer toonde de uitgever de game in actie. Forza Motorsport 7 bevat dynamisch weer, dat ook gevolgen heeft voor de race. Tijdens regenbuien kunnen bijvoorbeeld plassen water ontstaan.



Forza Motorsport 7 verschijnt 3 oktober 2017 voor de Xbox One en pc. Op de Xbox One X draait de game op 4K en 60 frames per seconde.





Assassin's Creed: Origins officieel aangekondigd

Microsoft heeft tijdens de E3-presentatie Assassin's Creed: Origins officieel aangekondigd.

De game speelt zich af tijdens de begindagen van het broederschap van Assassins, in het oude Egypte. In de game kruipt de speler in de huid van Bayek, de laatste Magi, die het land beschermt tegen kwade krachten. Tijdens de gameplaytrailer maakt Bayek gebruik van pijl en boog, zwaard en schild en werpmessen.

De game bevat meerdere rpg-elementen en te zien is hoe Bayek zijn boog uitwisselt voor een andere. Ook is te zien hoe de moordenaar zijn adelaar gebruikt om de omgeving te observeren.

De game komt op 27 oktober uit op Xbox One, pc en PlayStation 4.





Metro-series krijgt nieuwe game met Metro Exodus

De Metro-series krijgt een nieuwe toevoeging in de vorm van Metro Exodus. In de trailer is te zien dat het weer om een post-apocalyptische setting gaat met verschillende gemuteerde dieren.



4A Games is aan een nieuwe Metro-game aan het werken onder de naam Metro Exodus. Net zoals voorgaande Metro-games lijkt het om een post-apocalyptische first-person shooter te gaan. Of Artyom, de hoofdrolspeler van de vorige Metro-games zijn terugkeer maakt, is niet bekend.

Metro Exodus komt ergens in 2018 uit voor Windows 10, Xbox One en PlayStation 4.





Crackdown 3 wordt launchgame voor Xbox One X



Het tweede vervolg van de klassieke open-wereld game Crackdown heeft eindelijk een vaste releasedatum. De game wordt tegelijkertijd met Microsoft's nieuwe console, de Xbox One X, gelanceerd.



Ontwikkelaar Sumo Digital liet Crackdown 3 voor het eerst zien in 2014, maar liet sindsdien weinig van zich horen tot deze trailer. Crackdown 3 wordt een Play Anywhere-game, wat betekent dat eigenaren op Xbox One de game ook kunnen spelen op Windows 10 en vice versa.





