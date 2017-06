E3 2017: Al het nieuws van de Bethesda-persconferentie verzameld

Bethesda hield dit jaar een supersnelle persconferentie. Na amper drie kwartier was hij al weer afgelopen, maar in die tijd kwamen toch een aantal interessante aankondigingen voorbij, waaronder nieuwe delen in de The Evil Within- en Wolfenstein-franchises. Hieronder vind je een overzicht van al het aangekondigde nieuws.



The Evil Within 2 officieel onthuld, verschijnt dit jaar



Bethesda heeft tijdens zijn E3-presentatie het vervolg op horrorgame The Evil Within 2 laten zien.

Het vervolg speelt zich drie jaar na de gebeurtenissen van deel een. Sebastian krijgt opnieuw de kans om zijn dochter Lily te redden, maar voordat het zover is moet hij een hoop gedrochten verslaan. The Evil Within 2 verschijnt vrijdag 13 oktober.



Bethesda voegt betaalde micro-dlc toe aan Fallout 4 en Skyrim



Bethesda gaat mods van externe ontwikkelaars en amateur-modders in-game beschikbaar stellen via de zogenaamde Creation Club. Via het nieuwe menu dat aan Skyrim en Fallout 4 wordt toegevoegd kunnen spelers mods downloaden voor credits, een betaalde in-game munteenheid.



Bethesda gaat met externe ontwikkelaars, amateur-modders en professionele mod-ontwikkelaars samenwerken aan de Creation Club. De Creation Club is een nieuw in-game menu waarin spelers gecertificeerde mods kunnen downloaden voor credits, een in-game valuta die in ieder geval met echt geld gekocht kan worden.



Bethesda stelt expliciet dat het niet om betaalde mods gaat, maar dat alleen nieuwe originele content wordt aangeboden via de Creators Club. Modders kunnen zich aanmelden bij Bethesda om deel te nemen aan de Creation Club.





Wolfenstein II: The New Colossus verschijnt dit najaar

Wolfenstein: New order krijgt een opvolger in de vorm van Wolfenstein II: The New Colossus. Zoals in de voorgaande Wolfenstein speelt BJ Blazkowicz de hoofdrol in een universum waarin de nazi's de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen.



In Wolfenstein II: The New Colossus neemt John Blazkowicz het samen met een verzetsgroep op tegen een Nazi-regime dat de Verenigde Staten heeft bezet. Verschillende personages uit New Order maken zijn terugkeer voor The New Colosssus, zowel aan de kant van de nazi's als de verzetters.



Wolfenstein II: The New Colossus komt op 27 oktober uit voor alle Xbox One-uitvoeringen, PlayStation 4 en PC.





Death of the Outsider-dlc aangekondigd voor Dishonored 2

Bethesda heeft tijdens zijn E3-presentatie een trailer laten zien voor nieuwe dlc voor Dishonored 2, Death of the Outsider.



De trailer toont hoe Billie Lurk haar baas Daude bevrijdt. Daude weet wel wie hij wil bedanken voor zijn gevangenschap.





Loop als Link door de wereld van Skyrim op de Switch - Trailer

The Elder Scrolls 5: Skyrim op Switch laat je items uit Nintendo-games vinden en amiibo gebruiken.

Door diverse amiibo die al zijn verschenen te gebruiken, kan allerlei loot gevonden worden. Daarnaast zitten er items uit Zelda: Breath of the Wild in de game, waaronder de Master Sword en het blauwe pakje van Link. Ook kan de bewegingsgevoelige besturing van de Joy-Con-controllers worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het richten met pijl en boog. De game moet ergens dit najaar voor Switch verschijnen.





Overig nieuws

Skyrim-uitbreiding komt naar The Elder Scrolls Legends

Nieuwe wapens en maps voor Quake Champions - trailer

Fallout 4 VR en Doom VFR in actie - trailer