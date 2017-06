De Bioscoopstoel #20 – Wonder Woman, Black Panther en Coco

Terwijl de E3-persconferenties in volle gang zijn, neemt redacteur Michel even de tijd om het laatste film- en serienieuws met je door te nemen. Even je buik vol van al dat gamenieuws? Dan ben je in dit artikel aan het juiste adres.

In de bioscoop

Vanaf donderdag draaien er weer diverse nieuwe films in Nederlandse bioscopen, waarvan er twee het meest opvallen. Allereerst Wonder Woman, een nieuwe film in het DC-filmuniversum, een universum dat tot nu toe lang niet zo uitgebreid (of interessant) is als de Marvel Cinematic Universe, maar wellicht dat deze film een stap (trap?) in de goede richting is. De eerste impressies zijn in ieder geval al een stuk positiever dan bij films als Batman vs. Superman en Suicide Squad. Daarbij heeft het DC-filmuniversum nu al op een gebied een streepje voor op dat van Marvel: eindelijk een superheldenfilm waarin een vrouw centraal staat.



Naar een andere film kijk ik persoonlijk meer uit, maar dat komt louter door smaak. It Comes at Night belooft een heerlijk sfeervolle horrorfilm te worden, waarin de wereld wordt geteisterd door een mysterieus kwaad. Een gezin weet dat kwaad buiten hun huis te houden, tot het misgaat… De film moet vooral psychologisch interessant worden en dergelijke unieke horrorfilms trek ik heel goed.



Nu op Netflix

Will Arnett, die sullige goochelaar uit Arrested Development, heeft van Netflix toestemming gekregen een eigen serie te maken. Na het eerste seizoen van Flaked staat nu het tweede, vrij korte (zes afleveringen) seizoen online. Flaked draait om Chip (Arnett), een alcoholist die na een dodelijk ongeluk al tien jaar de fles laat staan. Hij is een bekend gezicht in de Los Angeles-wijk Venice, waar hij een slecht lopend krukkenwinkeltje heeft. Het eerste seizoen heeft geen hoge ogen gegooid, maar is desondanks een luchtige drama-comedy over liefde, de lokroep (en gevolgen) van drank en vriendschap. Hoewel Flaked niet in de buurt komt van Californication (sowieso komt niemand in de buurt van Hank Moody’s coolheid), bevat de serie dankzij de setting wel een soortgelijke sfeer. Geen schokkend goed werk, maar fijn kijkmateriaal voor op de luie zondag.



Hype

Marvel weet zijn minder bekende striphelden behoorlijk groot te maken met zijn films. Denk aan de Guardians of the Galaxy. Maar laten we eerlijk zijn: als Marvel de filmrechten van de Fantastic Four in handen had, zouden de Guardians nooit hun eigen films hebben gekregen. Dat pakte desondanks ontzettend succesvol uit en Marvel hoopt hetzelfde succes met Black Panther te boeken. De film verschijnt begin in februari 2018 en Chadwick Boseman kruipt in de huid van de held. Na de dood van zijn vader, de koning van Wakanda, keert hij terug naar een technologisch geavanceerde Afrikaanse natie. Als kersverse koning krijgt hij te maken met een gevaarlijke vijand. Hieronder kun je de allereerste teaser trailer bekijken.



Fans van Studio Ghibli opgelet: voormalige werknemers hebben de Japanse animatiestudio Studio Ponoc opgericht en het lijkt erop dat die kunstenaars lekker verdergaan met het maken van prachtige animatiefilms. Mary and the Witch’s Flower is Studio Ponocs eerste project en die ziet er in deze nieuwe trailer likkebaardend goed uit. De film draait om Mary, die met haar kat Tib een vliegende bezem vindt. Ze komt terecht op Endor College, een magieschool waar helaas niet alles pluis is: er worden namelijk experimenten op dieren uitgevoerd. Laat nou net haar kat het volgende slachtoffer worden als ze er geen stokje voor steekt. Zakdoekjes bij de hand!



Netflix brengt eind deze maand het eerste seizoen van de psychologische dramaserie Gypsy uit op de streamingservice. Jean Holloway (Naomi Watts) is een therapeute die zich iets te veel mengt in het leven van haar cliënten. Haar man Michael probeert ondertussen hun huwelijk te redden en zijn eigen dubieuze relaties te onderhouden. In de film worden realiteit en fantasie door elkaar heen gevlochten, omdat Jean dit ook zo ervaart. Een serieus concept met een interessant uitgangspunt, wat aantoont dat Netflix nog altijd niet vies is van een gokje wagen. Of het Netflix’ nieuwe House of Cards of Orange is the New Black wordt betwijfel ik, maar het is fijn om te zien dat de streamingservice een zo breed mogelijk scala aan content wil aanbieden.



Nog meer animatie in deze Bioscoopstoel, want Pixar en Disney hebben de nieuwe trailer van hun aankomende animatiefilm Coco uitgebracht. In de film gaat een muzikaal ingesteld jongetje op avontuur in het kleurrijke Land of the Dead. Fans van de game Grim Fandango kunnen zich daar vast wat bij voorstellen, al zal deze film waarschijnlijk niet soortgelijke volwassen content bieden. Eind november verschijnt de film!



Dankzij films als Die Hard, The Fifth Element en Unbreakable vind ik Bruce Willis helemaal oké. Daarom vind ik het ook zo jammer dat hij de laatste tijd in weinig films speelt. Gelukkig is daar First Kill, een thriller waarin ook Hayden Christensen (van de Star Wars-prequels) een hoofdrol speelt. Christensen is een effectenmakelaar die van Wall Street naar een rustig dorp verhuist, waar hij samen met zijn gezin getuige is van een bankoverval en moord. Zijn zoon wordt door de criminelen gevangengenomen en hij moet voor hen het geld van de overval zien te krijgen om zijn zoon levend terug te krijgen. Ondertussen doet de politie, met Willis aan het hoofd, er alles aan om dat tegen te gaan. De film komt deze zomer uit.



Nu je weer op de hoogte bent van de nieuwste films en series laat ik je weer lekker verder genieten van E3. Vergeet vooral niet af en toe te ontspannen met een leuke film of een aflevering van je huidige serie en dan is het zo weer maandag!