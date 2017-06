E3 2017: Al het nieuws van de Ubisoft-persconferentie verzameld

Ubisoft's persconferentie is inmiddels achter de rug en daar zaten flink wat mooie titels tussen! Hieronder vind je een overzicht van al het nieuws dat van de persconferentie is gekomen.



Beyond Good and Evil 2 officieel aangekondigd



Hij bestaat echt: Ubisoft heeft Beyond Good and Evil 2 officeel aangekondigd tijdens de E3-presentatie.



Beyond Good and Evil speelt zich af voordat Jade, die in deel 1 de protagonist was, is geboren. Spelers mogen de kleurrijke setting van System 3 verkennen, en kunnen dat ook samen met vrienden doen door middel van een naadloze coöp-modus. Uit de trailer wordt duidelijk dat System 3 is bevolkt met talrijke rassen en culturen en dat piraterij goed verdient.



Creative Director Michel Ancel is zich bewust van de hoge verwachtingen: "We werken aan een sci-fi ruimteopera, een spel waarin spelers vechten voor hun vrijheid, samen met onvergetelijke personages, en een prachtig en enorm zonnestelsel verkennen. Dat alles met de sfeer van Beyond Good and Evil."



Wanneer Beyond Good and Evil 2 verschijnt en voor welke platform is nog in nevelen gehuld.



Beelden Far Cry 5 laten verschillende voertuigen zien - Gameplay

Op de E3-persconferentie van Ubisoft werden de eerste gameplay-beelden getoond van Far Cry 5. Te zien is dat er meerdere personages zijn die de strijd aanbinden met een sektarische groep.



In Far Cry 5 moeten de verschillende personages een fictieve plek in de Amerikaanse staat Montana bedrijven van een sektarische groep. Deze groep kan niet alleen te voet te lijf worden genomen, maar ook met een vliegtuig en met verschillende auto's. Far Cry 5 komt op 27 februari 2018 op PlayStation 4, Xbox One en PC.





Mario en de Rabbids komen eind augustus naar de Switch



Veel details over de nieuwe Rabbids-game waren al uitgebreid gelekt, maar nu heeft Ubisoft hem officieel getoond op zijn E3-persconferentie: Mario + Rabbids Kingdom Battle.



Shigeru Miyamoto kwam bij de persconferentie van Ubisoft op de E3 de nieuwe Rabbids game inluiden samen met Ubisoft-directeur Yves Guillemot. Mario + Rabbids Kingdom Battle is een turn-based avontuur/actiespel waarin Mario het samen met twee Rabbids opneemt tegen kwaadaardige Rabbids in encounters.



Mario + Rabbids Kingdom Battle bevat acht speelbare personages, die allen individuele skill trees hebben. Zo heeft Mario een kracht waarmee hij buiten zijn beurt om vijanden kan beschieten. De campaign zou ongeveer twintig uur duren en is zowel in co-op modus als in singleplayer speelbaar.



Mario + Rabbids Kingdom Battle komt op 29 augustus uit, exclusief voor de Nintendo Switch.





Ubisoft werkt aan piraten-game Skull and Bones



Ubisoft heeft tijdens de E3 de piraten-game Skull And Bones aangekondigd, dat zich afspeelt in de piratentijd.



De game speelt zich af in 1712. In de trailer zijn verschillende kapiteinen, waaronder een vrouwelijke kapitein, te zien die het op hun schepen tegen elkaar opnemen. De game is geïnspireerd door de zeegevechten uit Assassin's Creed: Black Flag, maar Skull & Bones moet tactischer worden.



Spelers kunnen alleen of in co-op met vrienden in seizoenen het opnemen tegen andere spelers in een gedeelde online wereld. Het doel is om de ultieme piraat te worden. Ubisoft toonde een 5v5 PvP-modus waarin een gang piraten genaamt de cuttroats het tegen een andere groep genaamd de raiders opnemen. Het doel in deze modus was zoveel mogelijk loot verzamelen. Spelers moeten op de wind letten om tactisch voordeel te verkrijgen.





Nieuwe beelden van Assassin's Creed getoond - Trailer



Ubisoft heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Assassin's Creed: Origins tijdens zijn E3-presentatie.

De game speelt zich af tijdens de begindagen van het broederschap van Assassins, in het oude Egypte. In de game kruipt de speler in de huid van Bayek, de laatste Magi, die het land beschermt tegen kwade krachten.

Assassin's Creed: Origins komt op 27 oktober uit op Xbox One, PlayStation 4 en pc.





Ubisoft kondigt Starlink: Battle for Atlas aan



Ubisoft werkt aan de ruimtegame Starlink: Battle for Atlas, zo kondigde de uitgever aan tijdens zijn E3-presentatie.

Starlink: Battle for Atlas draait om het bevrijden van het Atlas-systeem van de Forgotten Legends, een ras van kwaadaardige robots. Speler kunnen hun eigen ruimteschip aanpassen en de ruimte afspeuren naar nieuwe onderdelen. Dit ruimteschip kun je fysiek bevestigen aan de Switch-controller.

Starlink: Battle for Atlas verschijnt in de herfst van 2018 voor de Switch, Xbox One en PlayStation 4.





Overig nieuws:

South Park: The Fractured But Whole komt toch dit jaar uit - Trailer

Vliegtuigen en boten komen naar The Crew 2

Olympische winterspelen komen naar Steep met eerste grote dlc

Ubisoft toont teaser voor trippy Transference

South Park: Phone Destroyer wordt eerste mobile game voor South Park

Just Dance 2018 verschijnt 26 oktober