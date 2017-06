Crackdown 3 hands-on preview - E3 2017

We hebben volgens ontwikkelaar Sumo Digital geen tijd te verliezen. “You’ve got ten minutes, more or less. Try to cause as much mayhem in that time as you can.” Ehm, ok. We beginnen bovenop een flat en kijken uit over een in HDR-kleuren ondergedompeld metropool. Tien minuten? Het duurt nog geen minuut voor we ons in Crackdown 3 thuis voelen.



We proberen niet te overdrijven: wie de eerste Crackdown of Crackdown 2 heeft gespeeld voelt zich als in een vis in het water in dit derde deel. Het vrij geniale upgradesysteem dat we al kennen voert in dit vervolg wederom de boventoon. Houd je vooral van knokken? Blijf mensen slaan en je zult als van eigens sterker worden. Vervolgens kun je steeds grotere auto’s optillen - om die weer op nog grotere vijanden te gooien.

Houd je van schieten? Knal erop los en het vergaren van ervaringspunten gebeurt vanzelf. Je vaardigheden in de categorie Explosives van een impuls voorzien? Gooi veel granaten. Alleen om sneller te worden en hoger en verder te kunnen springen, moet je actief je best doen: de Ability Orbs keren terug. De upgradepuntjes zijn wederom het vergaren waard. Je voelt je echt een soort god als je van flat naar flat kunt springen.



Agility Orbs



Dat komt niet alleen door het handjevol Agility Orbs dat we op flats, in tuintjes en in triviale kamertjes bijeen weten te sprokkelen. De actie is (eveneens zoals in de voorgaande delen) even intuïtief als explosief. Dat ‘explosieve’ mag je letterlijk nemen, want we strooien met granaten alsof het pepernoten zijn.

Nieuw is de mogelijkheid om de snelle boost vooruit (één druk op het linkerpookje) te combineren met een hele fijne double jump. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk zelden de grond hoeft te raken. Je vliegt als het ware over het speelveld heen en waant je een oppergod die mensen in letterlijke zin veroordeelt: door ze na een landing te verpulveren middels die hele fijne area-of-effect-aanval.



Moeiteloos

Dankzij het lock-on-systeem is het uitdelen van headshots ondertussen een moeiteloze klus, ook in de lucht. Eenmaal zwevende of springende kun je ook gewoon je granaten (of lijken, of auto’s) op tegenstanders gooien. Moeiteloos is dan ook het credo van onze korte speelsessie. Het is alsof we de meest waanzinnige acties uithalen zonder daar zelf echt over na te hoeven denken. De mechanics voelen ontzettend intuïtief aan. Je combineert ze bovendien moeiteloos met elkaar.

Van het verhaal, het overkoepelende doel of zelfs het format van de singleplayer en diens co-opmogelijkheden krijgen we nauwelijks iets mee. Maar uit de tien minuten die we wél ervaren blijkt dat je je niet door de uitgekauwde stijl van Crackdown 3 moet laten afleiden. Deze game speelt heerlijk weg. En als Crackdown 3 op andere facetten net zo goed of amper slechter is, kunnen wij niet wachten op de lancering van de Xbox One X, wanneer we zonder twijfel met drie vrienden digitaal furore gaan maken.



Crackdown 3 verschijnt op 7 november op Xbox One en pc.