Waar kan je de Xbox One X kopen?

De Xbox One X is onthuld tijdens de E3-persconferentie van Microsoft. Deze "krachtigste console ooit" verschijnt op 7 november en gaat 499 euro kosten. Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet met de actuele beschikbaarheid en prijzen van de Xbox One X.

Project Scorpio Edition

De Xbox One X Project Scorpio Edition is volledig zwart, met uitzondering van een groengekleurd Project Scorpio-logo. De naam van de speciale editie verwijst naar de codenaam van de Xbox One X, voordat deze dit jaar officieel werd aangekondigd. Bovendien verwijst de vormgeving naar de oorspronkelijke Xbox. Bij de console inbegrepen zijn een speciale Xbox One-controller en standaard.



Media Markt - 499,99 euro (uitverkocht)

Bol.com - 499,99 euro (uitverkocht)

Yourgamezone - 499,00 euro (uitverkocht)

CoolBlue - 499,00 euro(uitverkocht)

GameMania - 499 euro (nog niet live)

Microsoft Store - 499 euro (uitverkocht)

Intertoys - 499,99 euro (uitverkocht)

Bart Smit - 499,99 euro (uitverkocht)

Xbox One X - 1 TB (normale editie)



Bol.com - 499,99 euro

Intertoys - 499,00 euro

Media Markt - 499,99 euro

Wehkamp - 499,00 euro

Next Level - 499,00 euro

Game Mania - 499,00 euro

Gameshop Twente - 498,00

De Xbox One X kan zes teraflops uitvoeren en heeft 12 GB GDDR5 om te zorgen dat het zonder moeite games op UHD kan weergeven. De CPU en GPU worden gekoeld met een vapor chamber-koeler, die dankzij zijn compacte formaat ervoor zorgt dat dit de kleinste Xbox tot nu toe is.

Net zoals de One S heeft de One X ondersteuning voor UHD/4K Blu-Rays. Alle accessoires en games van de Xbox One (S) werken ook op de Xbox One X. Een aantal games, zoals Minecraft en Ghost Recon Wildlands, krijgen een upgrade die 4K-functionaliteit toevoegt. De volledige lijst met games die een update krijgen voor Xbox One X is te vinden via de website van Major Nelson .

De Xbox One X komt op 7 november wereldwijd op de markt voor 499 euro. De Xbox One S krijgt tegelijkertijd een prijsverlaging naar 249 euro.