Jullie ook zo hyped over Beyond Good and Evil 2? - Redactie Vlog

Als de kat van huis is, dansen de muizen! En nu M̶a̶r̶c̶e̶l̶ Martin en de rest in L.A. zijn, kunnen we doen en laten wat we willen. Dus even dit: we hebben hier op de redactie echt met open bek naar de aankondiging van Beyond Good and Evil 2 zitten kijken.

Geestelijk vader Michel Ancel heeft ons nu al 15 jaar lopen teasen met die handel, maar het ziet er naar uit dat de game toch écht uit gaat komen. Dus wij (nee, ik, gewoon ík eigenlijk), hebben (heb dus) een vraag!