E3 2017: Al het nieuws van Nintendo Spotlight verzameld

Nintendo's Spotlight-video voor E3 is vanavond uitgezonden en dat heeft flink wat nieuws opgeleverd, zowel tijdens de uitzending als kort daarna in de Treehouse livestream. Bekijk hier het overzicht van al het verschenen nieuws.



Super Mario Odyssey komt op 27 oktober uit voor de Nintendo Switch

Nintendo heeft tijdens zijn Direct-stream bekendgemaakt dat Super Mario Odyssey verschijnt op 27 oktober.



Eerder deze week ging het gerucht nog rond dat Mario Odyssey uit zou komen op 17 november, maar we hoeven dus iets minder lang te wachten op de platformer. In de trailer is te zien hoe Mario met zijn pet in staat is om bezit te nemen van allerlei objecten in de game en ze kan besturen.







Metroid Prime 4 is in de maak



Metroid Prime 4 is in de maak voor de Switch. Dit liet Nintendo weten tijdens de Nintendo Direct met een korte teaser.



Buiten de aankondiging dat Metroid Prime 4 wordt ontwikkeld voor de Nintendo Switch is nog weinig bekend over de game. Ook welke studio aan de game werkt is nog onbekend. De eerste drie Metroid Prime-games zijn ontwikkeld door het Amerikaanse Retro Studios.



De veelgeprezen Metroid Prime-games namen de gameplay van Metroid, staken deze in een driedimensionaal jasje en maakten er een first person shooter van.







Nintendo kondigt Metroid: Samus Returns aan voor de 3DS



Metroid: Samus Returns komt 15 september uit voor de 3DS, zo laat Nintendo weten tijdens de Treehouse-stream.



Metroid: Samus Returns is een remake van de gameboy-game Metroid 2: Return of Samus. De game is een 2D-platformer met 3D-graphics en wordt ontwikkeld door Mercury Steam. In vergelijking met de Gameboy-versie biedt Metroid: Samus Returns naast mooiere beelden een preciezere besturing en andere vernieuwingen.



Mercury Steam is onder meer bekend van Castlevania: Lords of Shadow 1 en 2. Aan de game werken ook twee componisten mee die al vanaf Super Metroid de muziek van de reeks voor hun rekening nemen.







Rocket League krijgt Switch-versie

Het populaire autovoetbalspel Rocket League is zojuist tijdens Nintendo E3 Direct aangekondigd voor de Nintendo Switch. De Switch-versie komt rond de feestdagen van dit jaar uit.



De Switch krijgt tijdens de feestdagen dit jaar een eigen versie van Rocket League. Net zoals de versie voor de consoles en PC spelen twee teams een potje autovoetbal tegen elkaar, met de bedoeling om na 5 minuten vaker gescoord te hebben dan je tegenstander.



Spelers op de Switch versie kunnen cross-platform met andere versies van de gamen spelen en op een lokaal netwerk tegen andere Switch-spelers. De Switch-versie krijgt exclusieve auto's en cosmetics, waaronder een Mario- en Luigi-hoed.





Nintendo werkt aan Yoshi voor de Switch, verschijnt in 2018



Nintendo heeft bekendgemaakt dat de studio werkt aan een nieuwe Yoshi-game en dat deze in 2018 voor de Switch zal verschijnen.



In de aankondigingstrailer is te zien hoe een pluizige Yoshi zich een weg springt en slikt door omgevingen die je van twee kanten kunt bekijken. Ook kan Yoshi zijn kenmerkende eieren verzamelen en gooien.





Overig nieuws:

Xenoblade Chronicles 2 verschijnt tijdens de feestdagen van dit jaar

Vertrouw op je vrienden in Fire Emblem Warriors - Trailer

Switch krijgt een mainline Pokémon-rpg

Twee uitbreidingen voor Zelda: Breath of the Wild in beeld - Trailer

Nintendo Switch krijgt Kirby-game