Strange Brigade hands-on preview - E3 2017

Vrienden maken alles beter. Tenminste, niet alles. Seks met je vriendin niet. Tenminste, meestal niet. Dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan waar je van houdt. No judgement, verder. Hoe dan ook, Strange Brigade is een co-op-game die je heel goed kunt spelen met wildvreemden. Er is namelijk niet zoveel communicatie nodig om van gangetje naar arena naar gangetje naar arena te gaan en inkomende hordes aan mummies onder vuur te nemen.



Strange Brigade is een klassieke coöperatieve shooter. De game heeft de stijl van een avonturenfilm uit de jaren 30 waarin jij en drie andere spelers als vier Indiana Jones-esque avonturiers op zoek gaan naar historische schatten. De levels zijn enorm lineair en bestaan uit arena-achtige open omgevingen die aan elkaar zijn verbonden met gangetjes. Ieder personage heeft een eigen speciale kracht die veel schade doet, naast een drietal wapens en een eigen soort granaat.

Mwoah

Strange Brigade is in ieder facet rechttoe-rechtaan. De omgeving is gevuld met tonnetjes olie en boobytraps waarmee je instromende mummies en ander historisch gespuis terug naar het waar-ze-ook-vandaan-komen stuurt. Verder los je af en toe een puzzeltje op of wordt de actie onderbroken door een tussenfilmpje waarin een kleine eindbaas zichzelf voorstelt. Je hebt het waarschijnlijk al door: op het vlak van gameplay gaat Strange Brigade niet bepaald voor de originaliteitsprijs.



Het schieten voelt nog niet heel erg fijn aan – met een controller althans. Eerlijk gezegd hadden we van de ontwikkelaar van Sniper Elite beter verwacht. Het is bovendien nogal gedateerd om steeds een omgeving te moeten ontdoen van vijanden om vervolgens louter te moeten wachten tot de volgende omgeving waarin slachtoffers zich aandienen.

Het is grappig om de boobytraps in je voordeel te gebruiken en die filmische jaren 30-feel zit er goed in, maar we hebben allerminst het idee dat Strange Brigade meer probeert te zijn dan een co-op-game met geweren en explosies.



Strange Brigade komt uit op Xbox One, PlayStation 4 en pc.