Hoewel de beurs nog in volle gang is, hebben we de persconferenties alweer twee dagen achter de rug. Het wordt dus tijd om de balans op te maken wie de E3 2017 gewonnen heeft.

In onderstaande poll kun je stemmen op de grote uitgevers die een persconferentie hebben gehouden. Leg vooral uit in de comments welke partij volgens jou heeft gewonnen en waarom. Dan komen we later terug met de beste games en uitgevers van de community.