Nieuws van de dag: Beyond Good & Evil 2 'amper in ontwikkeling'

Vandaag hadden we wederom te maken met de nasleep van de E3 2017. Terwijl de derde en laatste beursdag al bijna van start gaat, zetten we hieronder op een rij wat er voor interessants er allemaal voorbij is gekomen.

Sony: 'We hebben deze E3 games achter de hand gehouden'

In een interview met Jagat Review heeft Shuhei Yoshida, bestuursvoorzitter van Sony Worldwide Studios, gezegd dat Sony op E3 2017 een aantal games achter de hand heeft gehouden voor later dit jaar.

"Er zijn dingen die we achter de hand hebben gehouden. We hebben ervoor gekozen om deze games niet op de E3 te tonen, maar er zal natuurlijk later dit jaar meer nieuws van onze teams komen."

Grote games die niet getoond werden op E3 waren onder andere The Last of Us Part 2 en Death Stranding, die nog in een vroege ontwikkelingsfase zitten. Traditiegetrouwe is Sony dit jaar nog aanwezig op de Gamescom, Tokyo Game Show en PlayStation Experience.

Lees hier de samenvatting van de PlayStation E3-persconferentie terug.



Cross-play Minecraft: Switch Edition werkt via Xbox Live

In een interview met de Noorse website Pressfire, heeft Mojang CEO, Jonas Märtensson, gezegd dat cross-play tussen alle Minecraft-versies werkt via Xbox Live.

Spelers loggen in met hun Xbox Live-account om samen te kunnen spelen met Windows 10- en Xbox One-gebruikers. "We proberen alles met elkaar te verbinden via Xbox Live. Dus je logt in met je Xbox Live-account," aldus Märtensson.

Vervolgens gaf Märtensson antwoord op de vraag of dit ook zo zal zijn op de Nintendo Switch. "Ja, dat is ook vrij uniek, maar iedereen die meedoet, alle platformhouders, waren zeer begripvol en behulpzaam bij het maken van de best mogelijke ervaring voor spelers. We hadden een goed systeem nodig om iedereen te verbinden, en Xbox Live is een goed systeem."

Overigens is een Xbox Live Gold-abonnement niet vereist om de Switch-versie van Minecraft te spelen.

Märtensson zei verder dat ze graag zouden zien dat Sony ook instapt bij de samenwerking, maar dat het niet aan Mojang is of dit in de toekomst nog gaat gebeuren.

Mojang kondigde op E3 aan dat Minecraft cross-play zal ondersteunen tussen Xbox, Windows 10, Switch en mobiele apparaten. Ook komt er een update voor 4k en hdr.

Pikmin 4 maakt nog steeds progressie volgens Miyamoto Shigeru Miyamoto heeft in een interview met Eurogamer vanaf E3 2017 een update gegeven over de ontwikkeling van Pikmin 4.

Volgens Miyamoto maakt de game nog steeds progressie. "De pr heeft me verteld dat ik niks met jullie mag delen, maar ik kan je zeggen dat de game progressie maakt."

Het is nog onduidelijk voor welk platform Pikmin 4 verschijnt, maar vermoedelijk gaat het om een Switch-versie. Volgende maand verschijnt een nieuwe tweedimensionale Pikmin-game voor de 3DS, genaamd Hey! Pikmin.

Lees hier meer over Hey! Pikmin in de New Nintendo 2DS XL-preview , die gelijktijdig met de game verschijnt.

Bezoek de Sand Kingdom in Super Mario Odyssey

Nintendo heeft tijdens dag 2 van Nintendo Treehouse twee levels van Super Mario Odyssey getoond.

De levels die getoond werden zijn Sand Kingdom- en de New Donk City-levels. In beide is te zien hoe Mario de macht over verschillende personages neemt, waardoor er verschillende nieuwe delen van de levels bereikt kunnen worden. Ook is te zien hoe Mario door een stad rijdt op een scooter.

Super Mario Odyssey verschijnt 27 oktober op de Nintendo Switch. De gameplaybeelden zijn hieronder te bekijken.



Beyond Good & Evil 2 is amper in ontwikkeling volgens Michel Ancel

In een presentatie op E3 2017 heeft Michel Ancel van Ubisoft laten weten dat Beyond Good & Evil 2 slechts in de kinderschoenen staat.

Tegen GameSpot zegt Ancel dat de game "amper nog in ontwikkeling is." De afgelopen drie jaar heeft de studio een engine ontwikkeld die als bodem dient voor een Melkweg met personages, zowel npc's als andere spelers.

"We hadden de game kunnen presenteren met een compleet speelbare demo, maar we hadden het idee om hem te laten zien zoals hij wordt. De stappen hiervoor zijn niet zo interessant en heel technisch, maar op deze manier kunnen we uitleggen hoe we de wereld bouwen. We willen protypes bouwen en mensen deze laten spelen en testen."

Ancel zegt dat hij met het zogenaamde Space Monkey Program spelers de kans wil geven om betrokken te zijn bij het ontwikkelingsproces. De vroegtijdige toegang zal inhouden dat spelers delen van de game online kunnen spelen, zelf facties kunnen creëren en feedback kunnen geven. Binnen een jaar wil Ubisoft komen met een speelbare demo.

Een releasedatum voor Beyond Good & Evil is nog niet bekend. Kijk hier de trailer van de game.