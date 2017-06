South Park: The Fractured But Whole hands-on preview - E3 2017

Door uitstel heeft The New Kid zich langer dan de bedoeling was niet geroerd, maar in november komt Fractured But Whole eindelijk uit. Op de E3 mochten we kort aan de slag met het rollenspel dat geschreven is door South Park-makers Matt Stone en Trey Parker zelf.



Onze speelsessie begint in het toilet van een stripclub. We spelen de terugkerende The New Kid, van wie nu naast het uiterlijk ook het geslacht is aan te passen, en volgen onze begeleider ‘Captain Diabetis’, onder fans beter bekend als Scot Malkinson. We schieten een condoom van het plafond af met vuurwerk, duwen een gast omver die zichzelf onder pist (en vervolgens zichzelf nog meer onder pist) en gaan zelfs zitten op het toilet, dat we na een kort quick-time event behoorlijk intens onder vuur nemen.

Classi

We zijn er om een reden, maar dat ligt nogal spoilergevoelig. Het doel in de stripclub is in elk geval het vinden van een stripper met een penistatoeage. Voordat we haar vinden, moeten we weten hoe ze heet. En dus lullen we ons een VIP-booth in om twee stamgasten daar te overtuigen om ons haar naam te geven. Ze eisen een lap dance. En die krijgen ze, maar niet in traditionele vorm. We laten dusdanig veel scheten in de daarop volgende minigame dat we het tweetal vergiftigen en beide mannen bijna dwingen de naam van de stripper te geven.



Na een van de turn-based gevechten die we kennen uit het eerste deel schakelen we de dj uit met een vergiftigde gin-tonic (jawel, vergiftigd met scheten…), nemen we plaats achter de dj-booth en roepen we de naam om van de betreffende stripper: Classi. Classi (inderdaad, met een ‘i’) denkt echter dat we agenten zijn en zet het op een rennen. We achtervolgen haar backstage, maar komen erachter dat ze niet in haar uppie is. Een heel legioen aan strippers blokkeert de doorgang.

In het vorige deel kon de combat behoorlijk lastig zijn. Dit is in het tweede deel niet anders, zo blijkt uit het gevecht dat volgt. Terwijl we stripper na stripper omleggen met onze aanvallen, worden we achtervolgd door een nog grotere brede stripper die zich helemaal niets aantrekt van de turn-based actie. Ze loopt als het ware real-time vooruit en doet area-of-effect-aanvallen zonder zich iets aan te trekken van wie er wanneer aan de beurt is.



We kunnen haar geen schade toebrengen, dus dienen we haar simpelweg voor te zijn door de kleinere strippers voor te blijven. Als ons dat lukt, bereiken we Classi, die haar pooier op ons afstuurt. De pooier schiet in de lucht, maar schakelt daarmee zichzelf uit omdat er een reclamebord naar beneden valt dat zijn schedel verbrijzelt. Zoals je kunt lezen: er gebeurt nogal veel in de stripclub.

The Butthole of Time

De serie en game ontlopen elkaar wat dat betreft niet veel: visueel gezien (het verschil tussen tussenfilmpje en gameplay is simpelweg niet te zien), maar ook qua humor. Zo raar is dat niet, Matt Stone en Trey Parker zijn zelf hoofdverantwoordelijk voor de stijl en het script.



Om dat te illustreren: Parker en Stone wilden de game eerst The Butthole of Time noemen. De uitgever had zoiets van: nou jongens, ik denk niet dat Gamestop het heel tof vindt als er een game in de winkel ligt met ‘butthole’ op de cover. Parker keerde terug naar zijn kantoor en dacht uren na hoe hij toch het woord ‘butthole’ in de titel kon krijgen. Toen kwam hij met deze titel op de proppen.



Dat belachelijke verhaal is soort van illustratief voor South Park: The Fractured But Whole, want we moeten er om lachen maar respecteren tegelijkertijd het vakmanschap. Humor, hoe plat dan ook, is niet makkelijk. De vorige South Park-rpg was daarnaast een vrij traditionele mengelmoes van game-design, maar het was er een die echt perfect werkte: diepgaande combat, karakteristieke stijl en humor, en veel (onverwachte) interactie met de spelwereld.





The Fractured But Whole moet in die zin heel veel logische dingen fout gaan doen ten opzichte van het vorige deel wil het een mindere game worden. Dat zien we eerlijk gezegd niet gebeuren. Zin in.

South Park: The Fractured But Whole verschijnt op 17 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.