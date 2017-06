De Bioscoopstoel #21 – Transformers, Flatliners en Deadwood

E3 is inmiddels weer voorbij. Dat is misschien wel het perfecte moment om even wat tijd in te plannen om een nieuwe film of serie te bekijken. Je portie gamenieuws heb je inmiddels wel gehad, tijd om dat andere medium even de nodige aandacht te geven!

In de bioscoop

De Transformers-reeks is voor velen een beetje en guilty pleasure: we weten allemaal dat de films geen meesterwerkjes met fenomenaal acteerwerk zijn, maar een portie vette robotactie is soms precies wat je nodig hebt. Transformers: The Last Night neemt zichzelf klaarblijkelijk ook niet meer zo serieus aan de soms bizarre settings te zien, maar misschien is dat wel juist wat de film nog leuker gaat maken. Vanaf donderdag draait hij in de bioscoop!





Bekijk hier nu een korte science-fiction film

Redelijk uniek voor deze rubriek: je kunt hieronder gewoon een complete film bekijken. Een korte film, dat wel, maar toch van niemand minder dan Niel Blomkamp (District 9, Chappie). De regisseur wil met zijn bedrijf Oats Studios namelijk diverse ‘shorts’ maken en die op YouTube en Steam zetten. De eerste volume bestaat uit drie films van zo’n 20 minuten, waarvan onderstaande ‘Rakka’ de eerste is. Mochten de drie films succesvol worden dan komt er een volume 2. Kijk vooral zelf wat je er van vindt.





Hype

Er ligt weer een stapel trailers klaar voor het hype-gedeelte van deze rubriek. Te beginnen met Flatliners, een remake van de supertoffe, gelijknamige jaren ’80 flick met Kiefer Sutherland, Kevin Bacon en Julia Roberts in de hoofdrol. Deze remake bevat niet dergelijke grote namen, maar het concept blijft hetzelfde: vijf studenten geneeskunde willen weten wat er precies na de dood komt: is er een hemel of iets anders? Daarom laten ze – onder begeleiding – hun harten kort stoppen en zich na een paar minuten reanimeren. In eerste instantie fascinerend, maar na verloop van tijd heeft het ook zo zijn nadelen. Ik ben niet onder de illusie dat dit net zo’n sfeervolle film als het origineel gaat worden, maar het concept blijft intrigerend en ik geef het vooralsnog dan ook de voordeel van de twijfel. Eind september draait Flatliners in de bioscoop.





De Deense acteur Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister in Game of Thrones) oogt in onderstaande trailer van Shot Caller behoorlijk veelzijdig. In de film is hij in eerste instantie een familieman die in een auto-ongeluk terecht komt waardoor een van de passagiers sterft. Hij komt in de gevangenis, waar hij een behoorlijke metamorfose moet doorgaan om te overleven. Aan de trailer te zien gaat hij daar behoorlijk in op en zou hij zichzelf er wel eens in kunnen verliezen. Snitch-schrijver Ric Roman Waugh schreef het script voor deze film, die op 24 augustus uit moet komen. De trailer toont in ieder geval alvast een lekker broeierig sfeertje.





Ik heb een zwak voor films waarin personages moeten overleven in de wildernis, dus Jungle met Daniel Radcliffe (Harry Potter) in de hoofdrol ligt precies in mijn straatje. In de film, die is gebaseerd op echte gebeurtenissen, trekt de backpacker Yossi Ghinsberg met twee vrienden en een gids door de Zuid-Afrikaanse jungle. De gids blijkt echter toch niet zo bekend te zijn met het terrein, waardoor de groep al snel verdwaald raakt. Dit soort verhalen prikkelen mij enorm, dus kom maar op!





Over waargebeurde verhalen gesproken: Detroit draait om de gigantische straatrellen die in ’67 ontstonden in Detroit, waardoor uiteindelijk 43 mensen stierven en meer dan duizend mensen gewond raakten. Deze dramafilm van The Hurt Locker- en Zero Dark Thirty-regisseur Kathryn Bigelow heeft John Boyega, bekend uit de nieuwe Star Wars-trilogie, in de hoofdrol. Bigelow staat daarbij bekend om haar enorm spannende films, dus het is er zeker een die ik rond de release van 28 september wil gaan zien.





Netflix heeft de derde trailer uitgegeven voor Bong Joon-ho’s nieuwe film Okja. Je kent de Zuid-Koreaanse regisseur misschien wel van het bizarre en uiterst vermakelijke Snowpiercer, dat ook al Koreaans en Amerikaans acteertalent combineerde. Okja oogt ook weer lekker vreemd. De film draait om Okja, een groot beest die aan de voet van de Zuid-Koreaanse gebergten leeft. Een groot bedrijf ontvoert het beest echter. Het concept klinkt een beetje als de Zuid-Koreaanse versie van King Kong. Ook hier is weer genoeg acteertalent te vinden, met onder ander Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal en Steven Yeun in rollen. Vanaf 28 juni kun je de film op Netflix bekijken!





In de wandelgangen

Toch nog een beetje games in de Bioscoopstoel van deze week: er lijkt namelijk echt een verfilming van de ultracoole held Duke Nukem te komen. Tijdens E3 sprak Geoff Keighley op YouTube Live met Gearbox-ceo Randy Pitchford, die jaren geleden al aangaf dat hun franchises Duke Nukem en Borderlands op het witte doek zouden verschijnen. Daarbij liet Pitchford weten dat er daadwerkelijk aan een Duke Nukem-film wordt gewerkt. Hoewel hij nog niets mag prijsgeven, zouden er veel productiemaatschappijen met interesse zijn en wordt er op dit moment met een grote filmstudio onderhandeld. Laten we hopen dat de film in ieder geval beter wordt dan Duke Nukem Forever… en dat de productie ook niet zo lang duurt.





Fans van Deadwood, laat van je horen! De HBO-serie werd na drie seizoenen helaas geannuleerd, maar nog altijd denken we met weemoed terug aan de serie over een Amerikaans dorpje in het Wilde Westen dat langzaam maar zeker uit zijn voegen groeide. Niet in de laatste plaats door hoofdrolspeler Ian McShane. Al jaren meldt schrijver David Milch dat een Deadwood-film om de cliffhanger van het derde seizoen op te lossen een mogelijkheid is, maar nu doet ook McShane een duit in het zakje. In een interview met Variety meldt hij dat hij dolgraag weer in de huid van Al Swearengen kruipt en dat “er tekenen zijn dat HBO de film graag wil maken. Ze hebben het script en zijn met David Milch in gesprek.” Voor Deadwood-fans zou dit echt een droom zijn die uitkomt, maar laten we nog voorzichtig zijn met hopen. Nogmaals, deze geruchten gaan al jaren.

Tot zover weer de Bioscoopstoel van deze week. Genoeg te kijken en om naar uit te kijken! Aankomende maandag staat er weer een verse update met het laatste film- en serienieuws klaar, tot dan.