WTF-update 339: Spider-Men kapen een vliegtuig

De WTF-update liet even op zich wachten, maar we zijn weer helemaal terug met een gloednieuwe update om je weekend weer eens een goede start te geven. Deze week zien we onder andere Batman eeuwig zweven, Overwatch RPG-edition en complete vernietiging in Battlefield 1.

Iedereen gaat eraan

Wat gebeurt er als Kirby Mario nu opeet?

Volgens de legende zweeft hij nog steeds

Overwatch als turn-based

Spider-Men

Wanneer de rollen zijn omgedraaid

DIY-console

Waar kunnen we deze tafel bestellen?

Ren voor je leven!

Slam Dunk!