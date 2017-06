IG Q&A - Van welk water in een game was je het meest onder de indruk?

Elk jaar tijdens E3 worden we weer verrast door uitgevers die de grafische pracht van hun games tentoonstellen en dit jaar was geen uitzondering. Er zijn genoeg aspecten die een game grafisch indrukwekkend maken en een daarvan is wat ons betreft een van de belangrijkste aspecten: water. Tijdens E3 2017 zagen we zoveel mooi watereffecten in games dat we voor de Q&A van deze week terugdachten aan welk water de meeste indruk op ons heeft gemaakt in onze jaren als gamers. In de IG Q&A van deze week: Van welk water in een game was je het meest onder de indruk? Laat ook even weten welk game volgens jou het mooiste water heeft in de comments!

Esmee Otter



Het kristalheldere water in Final Fantasy 15 vind ik prachtig. Hoe de zon erop reflecteert of zelfs de sterren 's nachts. Het feit dat je erin kunt zwemmen en dat het water zich daarbij in golfjes verspreid is een mooi gegeven. Realisme in een fantasiewereld den top. Voorheen zou ik Skyrim hebben genoemd, omdat dit toentertijd voor mij er erg realistisch en mooi uitzag, of Dying Light om dezelfde reden, maar Final Fantasy 15 verovert toch de eerste plek.

Dennis Mons

Nou, ik weet dat het er nu niet meer uitziet, maar ik was echt mad onder de indruk van het water in Wave Race 64 op de Nintendo 64 uit '96. De look van het water had al een enorme 'wow'-factor, maar het waren vooral de physics die absurd goed waren. De manier waarop je jetski over het water stuiterde voelde ontzettend realistisch, je kan zelfs de golven gebruiken om flink scherp bochten te pakken. Het is niet voor niets dat die game toentertijd alleen maar 9's of hoger scoorde en wij mij betreft gaat Nintendo weer rap een nieuwe maken. Dan maar virtuele verkoeling met dit weer.

Lars Cornelis

Bij Uncharted: Drake's Fortune was ik best wel onder de indruk van het water. En eigenlijk niet eens zo zeer van het water zelf, maar van de manier waarop Drake's kleding ook echt zeiknat werd na een beetje zwemmen om vervolgens geleidelijk aan weer op te drogen. Ik vermoed dat Naughty Dog hier stiekem ook wel trots op was. Als Drake voor het eerst heeft gezwommen, roept hij namelijk 'I'm really wet!' met als enige doel dat je als speler nog eens beter kijkt en inderdaad ziet hoe hij druipend aan de rotsen hangt te apenkooien.

Bert de Vries

Hydrophobia! Het kan zijn omdat de rest van de game niet zo indrukwekkend is, dat de kwaliteit van het water destijds zo opviel maar gaaf was het zeker! Ik weet nog goed hoe grote golven door de nauwe gangetjes op mij af raasden. Ik had dan ook redelijk veel tijd om dit te bekijken gezien mijn PC destijds continu vastliep tijdens het spelen. Ik heb ontzettend mijn best gedaan om van die game te houden, maar uiteindelijk is het niet gelukt. Het water was onwijs indrukwekkend, maar de rest niet echt.

Michel Musters

Ik hou enorm van water in games. In sommige games is het zo prachtig dat het de show steelt. Vooral op de Nintendo 64 begon ik mijn liefde voor virtueel water te beseffen. Mijn eerste antwoord was eigenlijk Wave Race vanwege de ongelooflijke physics, maar die heeft Dennis al gekozen. Mijn tweede keuze is Banjo-Kazooie. Op het moment dat je de eerste plas water in het eerste level tegenkomt, erin springt en de afzonderlijke spetters die tijdens het zwemmen rondvliegen opmerkt, kun je niet anders dan verliefd worden op die game. Wauw!

Thijs Barnhard

Als Martin weer eens over mooi water begint moet ik meteen aan Batman: Arkham Knight denken. Het stormachtige water in deze game is echt wonderschoon, maar om heel eerlijk te zijn zou ik er niet in willen zwemmen. Wie weet wat er in de haven van Gotham allemaal ronddobbert. Water dat er mooi uitziet en waar ik graag ook een duik in zou willen nemen is te vinden in Uncharted 4. Vlak voordat de gebroeders Drake Libertalia vinden zoek je in die game naar aanwijzingen op een paar kleine eilandjes. Het water is daar zo verschrikkelijk helder en blauw dat ik de boot bijna niet gebruikt heb. Even daar rondzwemmen voelde echt als een droomvakantie.

Jules Schlicher

De eerste keer dat ik echt onder de indruk was van water in een game was in de originele BioShock. Niet alleen omdat het er zo mooi vormgegeven uitziet en het zo realistisch beweegt, maar omdat het een wezenlijk deel uitmaakt van de setting. De stad Rapture is lek en overal komt water in allerlei vormen en maten naar binnen. Het draagt bij aan de sfeer van verval die er in de stad heerst, en het constante gedruppel werkt als een constante, drukkende herinnering aan het feit dat de hele boel kan imploderen. En het is gewoon cool om Splicers en Big Daddy's onder stroom te zetten als ze in water staan.