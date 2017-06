Iedereen die een blik op de releaselijst voor dit jaar en 2018 heeft geworpen, ziet dat er een belachelijke hoeveelheid aan games op ons afkomt. De InsideGamer-redactie is naar Los Angeles afgereisd om bijna alle nieuwe games te checken, om jullie te voorzien van verse previews. Uiteraard hebben jullie ook een mening over wat de beste games van de beurs zijn, dus zetten we weer 32 titels tegenover elkaar in de Beste Game E3 Battle!

In de eerste ronde zetten laten we twee games per dag het uitvechten in de allesbepalende poll. Hou de site daarom goed in de gaten om te stemmen op welke game de beste van de twee is. Vertel ons vooral in de reacties waarom!

Metroid: Samus Returns

Platform: 3DS

Release: 15 september 2017

Een van de grote verrassingen op E3 2017 was natuurlijk Metroid Prime 4. Nog groter was de verbazing daarom toen Nintendo daarna een remake van Metroid 2: The Return of Samus aankondigde voor 3DS. Metroid: Samus Returns is een herinterpretatie van dit tweede deel en bevat de klassieke tweedimensionale exploratie-gameplay die de eerste games kenmerkt. Samus krijgt echter ook een aantal nieuwe handige trucjes, zoals een counter, preciezere richtmechanieken, wall jumps en meer moderne foefjes. Hoewel de eerste gameplaysessies een nogal ‘kale’ Samus laat zien, zit de game ongetwijfeld vol met toffe power-ups voor haar pak.



Call of Duty: WW2

Platform: Xbox One, PlayStation 4 & Windows

Release: 3 november 2017



Nadat EA het moderne shootergeweld achter zich liet om gamers weer geschiedenisles te geven met Battlefield 1, kon Activision natuurlijk niet achterblijven. Call of Duty: WW2 neemt spelers weer mee naar een setting waar ze tien jaar geleden helemaal klaar mee waren, maar nu graag weer terug willen zien, de Tweede Wereldoorlog. Geen gespring en geklauter meer, maar gewoon weer als vanouds met de voetjes op de grond Nazi’s overhoopschieten. Door de toevoeging van de nieuwe War-modus en het gemis van de mogelijkheid om zelf klasses te creëren lijkt Call of Duty: WW2 niet alleen weer terug te gaan naar de roots van de reeks, maar ook wat meer uitdaging te gaan bieden dan voorheen. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar de game.





Welke game is jouw favoriet? Metroid: Samus Returns Call of Duty: WW2

Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!