Iedereen die een blik op de releaselijst voor dit jaar en 2018 heeft geworpen, ziet dat er een belachelijke hoeveelheid aan games op ons afkomt. De InsideGamer-redactie is naar Los Angeles afgereisd om bijna alle nieuwe games te checken, om jullie te voorzien van verse previews.

In de eerste ronde zetten laten we twee games per dag het uitvechten in de allesbepalende poll. Hou de site daarom goed in de gaten om te stemmen op welke game de beste van de twee is. Vertel ons vooral in de reacties waarom!

Fifa 18

Platform: PlayStation 4, Xbox One, pc, Switch

Release: 29 september 2017

Wat valt er nog te verbeteren aan Fifa? Aan de ene kant niet zo veel, maar aan de andere kant zorgen een paar tweaks ervoor dat Fifa 18 een stuk beter moet aanvoelen. Zo zorgt het frame-by-frame-systeem ervoor dat overgangen tussen animaties vloeiender verlopen, is het dribbelen preciezer en moet input van spelers beter interpreteren. Ook heeft de game een aanzienlijke grafische update gekregen en moeten de gelijkenissen van spelers dankzij nieuwe motion capture-technieken levensechter zijn dan ooit. Het ziet ernaar uit dat de jaarlijkse editie van de voetbalsimulator weer een stap vooruit maakt. Of twee, als het aan Ronaldo ligt.



Sea of Thieves

Platform: Xbox One & Windows 10

Release: Q1/Q2 2018

Sea of Thieves, aangekondigd in 2015, lijkt legendarische ontwikkelaar Rare weer helemaal op de kaart te gaan zetten. Met zijn cartooneske stijl, hilarische physics, enorme open wereld en vooral verbluffend mooie water is Sea of Thieves een van de beste games die Microsoft heeft getoond op E3 2017. In teams van vier gaan spelers als een groep piraten de Caribische zee over op zoek naar loot, worden quests uitgevoerd en gevechten aangegaan met andere piraten om hun loot te stelen. De game komt exclusief naar de Xbox One en Windows 10.





Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!