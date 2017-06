Update: Waar kun je de SNES Classic Mini kopen?

Nintendo bewijst wederom onvoorspelbaar te zijn door geheel onverwachts de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (SNES Classic Mini) aan te kondigen. Hieronder houden we een lijst bij met waar het apparaatje te bestellen is.



Update: De meeste winkels wachten momenteel op informatie van Nintendo over de beschikbare hoeveelheden, voordat het apparaat kan worden besteld. De officiële reactie van Game Mania op InsideGamer.nl luidt:

Net als andere winkels wachten wij momenteel nog op Nintendo tot zij meer informatie kunnen geven over de beschikbare aantallen. Zodra wij deze info hebben verwachten wij meer informatie vrij te kunnen geven over de manier waarop de klant dit artikel bij ons in reservering kan zetten.

Origineel bericht: De SNES Classic Mini gaat waarschijnlijk zo'n 79,99 euro kosten en komt met twee controllers en 21 games, waaronder het nooit eerder verschenen Star Fox 2. Lees hier meer over de SNES Classic Mini.



Momenteel zijn er nog geen webwinkels die bestellingen aannemen. Verschillende gebruikers hebben gemeld reserveringen te kunnen plaatsen bij enkele filialen van GameMania en Intertoys. Echter is de officiële verklaring van GameMania dat dit niet mogelijk is.

Deze lijst wordt vaak geüpdatet, dus houd deze pagina in de gaten voor updates. Tips voor het kopen van een SNES Classic Mini zien we graag terug in de comments!



Nederlandse webwinkels



Bol.com - (Nog niet beschikbaar)

Wehkamp - (Nog niet beschikbaar

YourGameZone.nl - (Nog niet beschikbaar)

Nedgame - (Nog niet beschikbaar)

Dreamland - (Nog niet beschikbaar)

Gameshop Twente - (Nog niet beschikbaar)

GameMania - (Nog niet beschikbaar)

Game-outlet - (Nog niet beschikbaar)

Consoleshop/Cool Blue - 99 euro (Productpagina online)

4 Launch - (Nog niet beschikbaar)

BartSmit.com - (Nog niet beschikbaar)

MediaMarkt - (Nog niet beschikbaar)

Otto - (Nog niet beschikbaar)

Art & Craft -(Nog niet beschikbaar)

Intertoys - (Nog niet beschikbaar)



Internationale webwinkels

Amazon UK - uitverkocht

Game.co.uk - uitverkocht

Spiele Grotte - uitverkocht

Shopto.net - 95,99 euro (Productpagina online)