Iedereen die een blik op de releaselijst voor dit jaar en 2018 heeft geworpen, ziet dat er een belachelijke hoeveelheid aan games op ons afkomt. De InsideGamer-redactie is naar Los Angeles afgereisd om bijna alle nieuwe games te checken, om jullie te voorzien van verse previews.

In de eerste ronde zetten laten we twee games per dag het uitvechten in de allesbepalende poll.

Assassin’s Creed Origins

Platform: PlayStation 4, Xbox One en pc

Release: 27 oktober 2017

Een geheim bewaren is lastig dezer dagen, en daarom zagen we de Egyptische setting van Assassin’s Creed Origins al van mijlenver aankomen. Dat betekent niet dat de game niet meer verrast, want het team achter Black Flag heeft zowaar een aantal zeer interessante veranderingen doorgevoerd tijdens het jaar extra ontwikkeltijd. Zo zijn missies nu in alle volgordes te spelen, is de minimap verwisseld voor een Skyrim-achtige balk en wordt de eagle vision zoals we hem kennen eindelijk overboord gegooid. Assassin’s Bayek voelt daarnaast een stuk analoger aan in gevechten, die door honderden verschillende wapens en een uitgebreid crafting-systeem interessant moeten blijven. Tot slot ziet alles er werkelijk prachtig uit, dus kan deze terugkeer van de serie zomaar eens heel glorieus worden



Need for Speed Payback

Platform: Xbox One, PlayStation 4 & Windows

Release: 10 november 2017



Het is geen geheim dat de Need for Speed-reeks de afgelopen jaren weinig indruk heeft gemaakt. Jaarlijks kwam er een nieuw deel uit met vaak een geforceerd verhaal, repetitieve gameplay en matige multiplayer-component. Dit jaar gooit EA het over een andere boeg en wordt er meer een nadruk gelegd op heists. We horen je al hardop nadenken over de overeenkomsten tussen Need for Speed Payback en Fast & Furious. Dat was precies wat wij ook dachten tijdens onze speelsessie met de game, maar dat mag de pret absoluut niet drukken, want de gameplay voelt fris aan en het gevoel van snelheid zit er dik in. Het zou zomaar kunnen dat van alle racers die dit najaar het licht zullen zien, Need for Speed Payback misschien wel als sterkste uit de bus komt.





Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen?