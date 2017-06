Iedereen die een blik op de releaselijst voor dit jaar en 2018 heeft geworpen, ziet dat er een belachelijke hoeveelheid aan games op ons afkomt. De InsideGamer-redactie is naar Los Angeles afgereisd om bijna alle nieuwe games te checken, om jullie te voorzien van verse previews. Uiteraard hebben jullie ook een mening over wat de beste games van de beurs zijn, dus zetten we weer 32 titels tegenover elkaar in de Beste Game E3 2017 Battle!

In de eerste ronde zetten laten we twee games per dag het uitvechten in de allesbepalende poll. Hou de site daarom goed in de gaten om te stemmen op welke game de beste van de twee is. Vertel ons vooral in de reacties waarom!



Crackdown 3

Platform: Xbox One en pc.

Release: 7 november 2017

Microsoft liet na jaren afwezigheid eindelijk meer van Crackdown 3 zien tijdens hun E3-persconferentie, de campaign om precies te zijn. De ontwikkelaar benadrukt dat de destructie op grote schaal in de multiplayer aanwezig is dankzij de cloud-diensten van Microsoft, maar in de campaign is teruggeschaald om hem offline speelbaar te maken. De getoonde beelden van de singleplayer suggereren echter iets anders, want daarin wordt alles opgeblazen wat los en vast zit. Net als de vorige delen vergaren spelers automatisch xp door elke vaardigheid te gebruiken, zoals granaten gooien, schieten of gooien met auto’s. De game probeert met het nieuwe cell-shaded uiterlijk een over-de-top superheldengame te zijn, en 7 november gaan we dat eens uitgebreid testen op de Xbox One X.



Uncharted: The Lost Legacy

Platform: PlayStation 4

Release: 23 augustus 2017



Uncharted 4: A Thief’s End is een geweldige afsluiter van een van de meest meeslepende verhalen in de geschiedenis van games, namelijk het verhaal van Nathan Drake. Naughty Dog heeft in ieder geval aangegeven (voorlopig) afscheid te willen nemen van het Uncharted-universum, maar niet voordat ze een laatste avontuur hebben afgeleverd. Uncharted: The Lost Legacy volgt het verhaal van Chloe en Nadine en neemt spelers mee naar India gedurende een burgeroorlog, waar zij op zoek zijn naar de slagtand van Ganesha. Uncharted: The Lost Legacy zal ongeveer tien uur aan gameplay bieden en bevat de multiplayer van Uncharted 4. Season Pass-bezitters krijgen de game gratis, maar als je deze niet in je bezit hebt dan is Sony in ieder geval zo aardig om de game als standalonegame uit te brengen.





Welke game is jouw favoriet? Crackdown 3 Uncharted: The Lost Legacy

Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!