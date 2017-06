Iedereen die een blik op de releaselijst voor dit jaar en 2018 heeft geworpen, ziet dat er een belachelijke hoeveelheid aan games op ons afkomt. De InsideGamer-redactie is naar Los Angeles afgereisd om bijna alle nieuwe games te checken, om jullie te voorzien van verse previews. Uiteraard hebben jullie ook een mening over wat de beste games van de beurs zijn, dus zetten we weer 32 titels tegenover elkaar in de Beste Game E3 2017 Battle!

In de eerste ronde zetten laten we twee games per dag het uitvechten in de allesbepalende poll. Hou de site daarom goed in de gaten om te stemmen op welke game de beste van de twee is. Vertel ons vooral in de reacties waarom!

God of War

Platform: PlayStation 4

Release: Begin 2018

God of War heeft een indrukwekkende reputatie, maar na zeven games besloot zelfs de onvermoeibare Kratos een pauze te nemen. Vorig jaar ging het verhaal echter verder, gepresenteerd in een veel persoonlijkere en filmische stijl dan voorheen. God of War voor de PlayStation 4 volgt Kratos en zijn zoon Atreus op hun reis door de mythologische Noorse wereld, waar hun achtergrond niet wordt vergeten. In de demo op E3 2017 zagen we dat Kratos prima met zijn bijl overweg kan en vele afschrikwekkende monsters van zich af moet slaan. Zijn zoon zal hierbij inspringen wanneer het nodig is, maar director Cory Barlog (verantwoordelijk voor het tweede deel) belooft stellig dat de game geen escortmissie zal worden. In plaats daarvan leren de twee Griekse figuren van elkaar, zoals wanneer de World Serpent Jörmungandr uit het water ontstijgt en Atreus Kratos net op tijd vertelt dat ie het goed bedoelt. We krijgen er de rillingen van.



The Evil Within 2

Platform: PlayStation 4, Xbox One en Windows

Release: 13 oktober 2017



Horrorfans hebben het begin dit jaar al aardig in hun broek gedaan met Resident Evil 7: Biohazard. Om het jaar op angstige wijze af te sluiten komt dit najaar The Evil Within 2 uit. Het origineel stak qua sfeer al erg goed in elkaar en had een verrassend goede gevechtssysteem. Als Bethesda hierop voort weet te boorduren met een beter verhaal ten opzichte van het origineel, dan heeft Resident Evil 7: Biohazard misschien wel een waardige concurrent voor de titel ‘engste game van het jaar’.





Welke game is jouw favoriet? God of War The Evil Within 2

Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!