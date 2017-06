Iedereen die een blik op de releaselijst voor dit jaar en 2018 heeft geworpen, ziet dat er een belachelijke hoeveelheid aan games op ons afkomt. De InsideGamer-redactie is naar Los Angeles afgereisd om bijna alle nieuwe games te checken, om jullie te voorzien van verse previews. Uiteraard hebben jullie ook een mening over wat de beste games van de beurs zijn, dus zetten we weer 32 titels tegenover elkaar in de Beste Game E3 2017 Battle!

In de eerste ronde zetten laten we twee games per dag het uitvechten in de allesbepalende poll. Hou de site daarom goed in de gaten om te stemmen op welke game de beste van de twee is. Vertel ons vooral in de reacties waarom!

Destiny 2

Platform: PlayStation 4, Xbox One en pc

Release: 6 september 2017

De vernieuwing lijkt hem in de kleinere dingen te zitten bij Destiny 2. Op het eerste oog lijkt er namelijk niet veel veranderd te zijn ten opzichte van het eerste deel, maar schijn bedriegt. Zo hebben spelers nu twee wapenslots, waarin ze afhankelijk van het type munitie een kinetische en energiewapens kunnen dragen. Ook is er nu een derde heavy weapon slot, zodat spelers geen keuze meer hoeven te maken tussen bijvoorbeeld een sniper en een sidearm. Verder belooft Bungie met de opvolger een beter verteld verhaal te brengen, maar daarvoor wordt wel The Tower opgeblazen, met als gevolg dat spelers weinig progressie over kunnen dragen. Als goedmaker krijgen spelers wel meer mogelijkheden om met ‘vreemden’ een crew te vormen voor raids en is het niet meer nodig om in orbit te gaan om te fast-travelen.





Middle-earth: Shadow of War

Platform: Xbox One, PlayStation 4 & Windows

Release: 10 oktober 2017



Middle-earth: Shadow of Mordor is misschien wel de beste Lord of the Rings-game tot nu toe en misschien weet Middle-earth: Shadow of War het origineel wel te overtreffen. Het veelgeprezen Nemesis-systeem uit Shadow of Mordor is ook in Shadow of War weer aanwezig en nog verder uitgebreid. Waar het origineel de nadruk legde op hack & slash-actie, worden in Shadow of War een hoop rpg-elementen toegevoegd aan dit systeem. Met nog meer unieke vaardigheden, een verbeterd gevechtssysteem en nog meer strategische opties is Middle-earth: Shadow of War een titel om naar uit te kijken dit najaar.





Welke game is jouw favoriet? Destiny 2 Middle-earth: Shadow of War

Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!