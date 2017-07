Iedereen die een blik op de releaselijst voor dit jaar en 2018 heeft geworpen, ziet dat er een belachelijke hoeveelheid aan games op ons afkomt. De InsideGamer-redactie is naar Los Angeles afgereisd om bijna alle nieuwe games te checken, om jullie te voorzien van verse previews. Uiteraard hebben jullie ook een mening over wat de beste games van de beurs zijn, dus zetten we weer 32 titels tegenover elkaar in de Beste Game E3 2017 Battle!

In de eerste ronde zetten laten we twee games per dag het uitvechten in de allesbepalende poll. Hou de site daarom goed in de gaten om te stemmen op welke game de beste van de twee is. Vertel ons vooral in de reacties waarom!

Life is Strange: Before the Storm

Platform: PlayStation 4, Xbox One en pc

Release: 31 augustus 2017 (eerste episode)

Life is Strange lijkt op een vreselijk generiek tienerdrama, maar iedereen die het origineel heeft gespeeld weet dat het veel meer is dan dat. Het verhaal van Max en Chloe snijdt onwijs serieuze onderwerpen aan en zet de high schoolsfeer zo goed neer dat je je weer even een puber voelt. Deck Nine kreeg groen licht om een prequel op de game te ontwikkelen waarin de relatie tussen Chloe en haar mysterieuze vriendin Rachel centraal staat. Ondanks speculatie over eventuele tijdkrachten die centraal stonden in de eerste game, zegt de ontwikkelaar in Life is Strange: Before the Storm de voeten aan de grond te houden. De drie episodes zullen gaan om de merkwaardige vriendschap tussen het buitenbeentje Chloe en de populaire Rachel. Onder het toeziend oog van Dontnod lijkt Before the Storm weer zo’n uniek meeslepende adventure als het eerste deel te gaan worden.



Mario + Rabbids Kingdom Battle

Platform: Nintendo Switch

Release: 29 augustus 2017



De geruchten over een Mario-game, waarin Rabbids voorkomen deden al een ruim een jaar de ronde en voor E3 2017 werden de geruchten steeds hardnekkiger. Mario-fans waren allesbehalve blij met het feit dat Mario zich in dezelfde kringen zou gaan begeven als die irritante Rabbids, maar na E3 2017 wisten Ubisoft en Nintendo iedereen de mond te snoeren die wat negatiefs te zeggen had over deze cross-over. Mario + Rabbids: Kingdom Battle blijkt een tactische turn-based rpg te gaan worden met een diepgaand gevechtssysteem en natuurlijk een gezonde dosis humor. Gelukkig is Mario + Rabbids Kingdom Battle wél een titel die we in 2017 kunnen verwachten en dan wel op 29 augustus. Nintendo Switch-bezitters kunnen zich alvast gelukkig prijzen.





