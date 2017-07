De Bioscoopstoel #23 – Spider-Man: Homecoming, Glow en Jumanji

Het weekend is weer voorbij en de werkweek is begonnen. Leuk is anders, maar gelukkig is hier weer een nieuwe aflevering van de Bioscoopstoel om het leed wat dragelijker te maken!

In de bioscoop

Deze week kijk ik natuurlijk uit naar de nieuwe Marvel Cinematic Universe-release. Vanaf donderdag draait namelijk Spider-Man: Homecoming in de bioscoop, de eerste Spider-Man-film die zich in de MCU afspeelt. We hebben Spidey al in actie gezien in Civil War (en blijkbaar ook al incognito in eerdere films als we acteur Tom Holland mogen geloven, maar nu wordt eindelijk een volledige film aan hem geweid… en aan Iron Man, zoals we in de trailers en interviews zien. Laten we hopen dat ze het personage fatsoenlijk neerzetten. Wat mij betreft heeft Tom Holland wel al bewezen als charismatische Peter Parker!





Nu op Netflix

Hij staat er al een weekje op, maar vorige week had ik er geen ruimte meer voor in de Bioscoopstoel: de nieuwe serie Glow. Het eerste seizoen, bestaande uit tien afleveringen, draait om Ruth Wilder (Alison Brie, onder andere van Community), een actrice in de jaren 80 die maar moeilijk aan de bak komt, maar dan uitgenodigd wordt om mee te doen aan vrouwenworstelen. En dan hebben we het over het worstelen zoals ze dat in Amerika doen, oftewel allemaal in scène gezet, maar lekker hard en vol spektakel. Check het zelf eens als je een Netflix-abonnement hebt!





Hype

Dat Hollywood niet overvloeit van creativiteit weten we inmiddels wel. Ook Jumanji moet eraan geloven: de familiefilm uit 1995 waarin Robin Williams via een magisch bordspel in een andere wereld belandt (en jaren later door kinderen weer teruggehaald wordt naar zijn wereld) wordt naar deze tijd gesleept in een vervolg (dat eigenlijk meer als een remake aanvoelt). Jumanji: Welcome to the Jungle verschijnt in december in de bios en heeft spierbundel Dwayne Johnson in de hoofdrol. Saillant feit: in plaats van via een bordspel openen de kids in deze film een portaal naar een andere wereld via een game! Hieronder zie je de pas uitgekomen eerste trailer.





Volgende week draait War for the Planet of the Apes in de bioscoop, maar voordat het zover is, is een allerlaatste trailer van de afsluiter in de trilogie uitgegeven. De film wordt in ieder geval al goed ontvangen door de pers. Ik maak er niet veel woorden meer aan vuil; als je de vorige twee films leuk vond dan wordt dit een inkoppertje.





De spannende manga Death Note krijgt een Hollywood-verfilming. Deze film is al geruime tijd in de maak maar was bijna niet uitgekomen, ware het niet dat Netflix te hulp schoot. In het kort draait het verhaal om een student genaamd Light die een notitieboek vindt van een god van de dood, Ryuk. Door een naam in het boek te schrijven en te denken aan het gezicht van de persoon wiens naam hij heeft opgeschreven, doodt hij hem of haar. De student is van plan om het boek te gebruiken om alle slechte mensen van kant te maken, maar zo makkelijk gaat dat nou ook weer niet. Ik ben benieuwd of dit een betere adaptie van een Japanse manga wordt dan het recentelijk verschenen Ghost in the Shell. De film verschijnt op 25 augustus op Netflix.





De geprezen regisseur Steven Soderbergh zweerde een aantal jaar geleden de bioscoopfilm af, maar is toch weer terug op het witte doek met Logan Lucky. Deze humoristische actiefilm met onder andere Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver en Katie Holmes heb ik weleens eerder behandeld in de Bioscoopstoel, maar nu is er een fijne nieuwe trailer beschikbaar. De film komt eind augustus uit.





Ik sluit het Hype-gedeelte van deze Bioscoopstoel af met een knipoog. Deze trailer van Interstellar Civil War: Guardians of the Future lijkt eerder op de trailer van een pornoparodie, maar het is toch echt een sciencefiction-actiefilm die in Nederland meteen naar blu-ray komt. Zoals je uit de naam kunt lezen probeert de film mee te liften op het succes van Marvel. Ik wens de makers veel succes…





In de wandelgangen

Groot in het nieuws afgelopen week was een opmerking van actrice Michelle Rodriguez, die niet tevreden is met de rollen die vrouwen krijgen in de Fast & Furious-reeks. Ze meldt op Instagram zelfs dat ze misschien vaarwel zegt tegen de franchise als vrouwen in de volgende film geen sterkere rollen toebedeeld krijgen. Naast Rodriguez spelen onder andere Charlize Theron en Gal Gadot in de Fast & Furious-serie, maar Theron was dan wel een slechterik. Wat mij betreft is het alleen maar goed dat Rodriguez zich hier hard voor maakt. Toegegeven, de Fast & Furious-reeks richt zich overduidelijk op de mannelijke kijkers, maar door meer vrouwen aan te spreken vergroot de studio alleen maar het publiek (en dus de spaarpot).





Gaan we ooit de vier vervolgen op Avatar zien waar James Cameron nog altijd aan schijnt te werken? Wat Cameron zelf betreft wel. Sterker nog, hij is van plan om met Avatar 2, 3, 4 en 5 weer een nieuw foefje te tonen. De originele Avatar is natuurlijk een van de eerste succesvolle 3D-films, maar die hype is inmiddels ver voorbij. Met de vervolgen wil hij brilloos 3D mogelijk maken in bioscopen, via een nieuw projectiesysteem van Christie Digital. Of hij brengt de film gewoon uit op de 3DS, dat kan natuurlijk ook… De vervolgen moeten in ieder geval in 2020, 2021, 2024 en 2025 uitkomen. Maar hecht vooral niet te veel waarde aan deze data, want Cameron kennende zou er wel weer het een en ander uitgesteld worden.





Ondanks dat de kijkcijfers niet hoog genoeg waren om de serie na twee seizoenen door te zetten, waren er toch heel wat fans pissig toen Netflix de stekker trok uit Sense8, de serie uit de koker van de zusjes Wachowski. Het bedrijf moest fans meerdere malen laten weten dat er écht geen derde seizoen kwam. Fans krijgen nu toch een beetje hun zin, want Netflix heeft aangekondigd dat er een twee uur durende film komt die het verhaal afsluit. En dat is wel zo fijn, want het tweede seizoen eindigt met een heel grote cliffhanger. De finale moet ergens volgend jaar verschijnen. Ben je nu toch geïnteresseerd geraakt in de serie: hij is nog altijd op Netflix te kijken. Dan weet je in ieder geval alvast dat er zeker een einde aan wordt gebreid.





Persoonlijke tip

Soms laat ik andere redacteuren aan het woord, maar deze week heb ik zelf weer een tip voor een serie die velen van jullie wellicht al kennen. The Americans draait om een echtpaar dat van Rusland naar de Verenigde Staten verhuist tijdens de Koude Oorlog, om daar als doorsnee Amerikaans koppel te spioneren voor het moederland. De serie heeft een lekker broeierige vibe, speelt zich af in de jaren 80 en er wordt uitmuntend geacteerd door de cast, zelfs de kinderen. Hoewel het verhaal langzaam op gang komt is de spanning er vanaf de eerste aflevering. Inmiddels wordt gewerkt aan het zesde en laatste seizoen en de eerste vier seizoenen kun je al in één ruk kijken op Netflix. Aanrader!





En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van de Bioscoopstoel voor deze week. Neem tussen het gamen door even de tijd om een fijne film of serie te kijken en dan zie ik jullie volgende week maandag weer!