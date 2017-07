Na een week zijn we alweer aangekomen bij de tweede ronde van de Beste Game E3 Battle! De eerste ronde bevatte een aantal zeer spannende match-ups, waarin games nek-aan-nek gingen om door te stromen naar de volgende ronde. Zo won Metroid: Samus Returns wonderbaarlijk genoeg van Call of Duty: WW2 en was het gevecht tussen Wolfenstein 2: The New Colossus en Star Wars Battlefront 2 bijna gelijkspel.

De tweede ronde bevat weer een aantal spannende wedstrijden, dus hou de site in de gaten voor wanneer je favoriete titels je steun nodig hebben!

Forza Motorsport 7

Platform: Xbox One

Release: 3 oktober 2017

Racegames blijven de beste manier om de spierballen van een nieuwe console te tonen, en we kunnen wel stellen dat Forza 7 de verwachtingen tot nu toe waarmaakt. Op de Xbox One X gaat de game in native 4k op zestig frames per seconde draaien, maar het dynamische weersysteem zal er ook voor zorgen dat de gameplay flink beïnvloed wordt. Nieuw temperatuurverschillen hebben bijvoorbeeld effect op het asfalt en een plotselinge regenbui is natuurlijk funest voor grip. Ook pakt de game uit met zevenhonderd beschikbare auto’s, waarbij Porsche vanwege een deal prominent aanwezig is. Verder kijkt ontwikkelaar Turn 10 een beetje af bij hun collega’s van Forza Horizon door vrijheid centraal te stellen in de campaign, die voor racefanaten weer smullen zal zijn.



Sea of Thieves

Platform: Xbox One & Windows 10

Release: Q1/Q2 2018

Sea of Thieves, aangekondigd in 2015, lijkt legendarische ontwikkelaar Rare weer helemaal op de kaart te gaan zetten. Met zijn cartooneske stijl, hilarische physics, enorme open wereld en vooral verbluffend mooie water is Sea of Thieves een van de beste games die Microsoft heeft getoond op E3 2017. In teams van vier gaan spelers als een groep piraten de Caribische zee over op zoek naar loot, worden quests uitgevoerd en gevechten aangegaan met andere piraten om hun loot te stelen. De game komt exclusief naar de Xbox One en Windows 10.





Welke game is jouw favoriet? Forza Motorsport 7 Sea of Thieves

Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!