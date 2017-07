De Beste E3 Battle 2017 gaat als een razende en de tweede ronde zorgde voor een aantal mooie discussies over welke game nou beter is. Beide racegames moesten het afleggen tegen titels als South Park: The Fractured But Whole en het moge duidelijk zijn dat God of War, Super Mario Odyssey en Assassin’s Creed Origins grote favorieten. Maak je klaar voor de derde ronde!

De derde ronde bevat weer een aantal spannende wedstrijden, dus wees op tijd om te stemmen op je favoriete game!

Super Mario Odyssey

Platform: Nintendo Switch

Release: Super Mario Odyssey

Hoewel veel Nintendofans wel het een en ander te klagen hadden over het gebrek aan echt goede games op de Nintendo Switch tijdens de lancering, heeft de consolemaker inmiddels bewezen dat de fans zich absoluut geen zorgen hoeven te maken. Elke maand verschijnt er wel een klapper op de Switch, maar Super Mario Odyssey wordt waarschijnlijk het hoogtepunt van het jaar voor Switch-bezitters. Uit onze speelsessies op E3 2017 kunnen we concluderen dat Super Mario Odyssey weer een fenomenale 3d-platformer gaat worden, zoals we die kennen van Nintendo. Volledig in lijn met voorgaande 3D-mario-games bevat Super Mario Odyssey weer unieke gameplay-elementen. Zo kan Mario met behulp van Cappy (zo heet zijn pet blijkbaar) in alles veranderen. Als je Goomba of een bullet bill ziet, gooi Cappy ernaar en je veranderd in een goomba of bullet bill met een dikke snor en een pet op. Het kan niet snel genoeg 27 oktober worden.



South Park: The Fractured But Whole

Platform: PlayStation 4, Xbox One & Windows

Release: 17 oktober 2017

South Park: The Stick of Truth is een verrassend goede game met uiteraard de over de top humor die we gewend zijn van South Park. South Park: The Fractured but Whole lijkt daar nog een schepje bovenop te gaan doen. Zo zal je dronkenlappen een lapdance moeten geven en speel je met ‘The New Kid’ die een belachelijk krachtige achterwerk heeft, waarmee hij verwoestende scheten laat. Samen met de welbekende personages Cartman, Kenny, Stan en Kyle ga je op en hilarisch avontuur om South Park weer veilig te maken. Gelukkig heeft de game inmiddels een releasedatum gekregen, zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen met nu al de meest hilarische game van het jaar.







Welke game is jouw favoriet? Super Mario Odyssey South Park: The Fractured But Whole

Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!