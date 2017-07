De Beste E3 Battle 2017 gaat als een razende en de tweede ronde zorgde voor een aantal mooie discussies over welke game nou beter is. Beide racegames moesten het afleggen tegen titels als South Park: The Fractured But Whole en het moge duidelijk zijn dat God of War, Super Mario Odyssey en Assassin’s Creed Origins grote favorieten. Maak je klaar voor de derde ronde!

De derde ronde bevat weer een aantal spannende wedstrijden, dus wees op tijd om te stemmen op je favoriete game!

Spider-Man

Platform: PlayStation 4

Release: 2018

Is Spider-Man net zo mooi als de demo van vorig jaar? Afgaande op de nieuwe gameplaybeelden lijkt het er wel op. Insomniac werkt al een tijd aan de game en wil spelers graag verrassen met deze eigen interpretatie van de populaire superheld. Spider-Man is niet langer een jongetje, maar een ware professional geworden in de acht jaar dat hij de held uithangt. Misschien is dat ook de verklaring waarom hij in de demo met gemak man achter man à la de Batman Arkham-games in elkaar trapt. Hoewel hier ook wat quick time events bij komen kijken, claimt de ontwikkelaar dat er veel meer is dan dat. Spelers kunnen bijvoorbeeld vrij door Manhattan slingeren en keuzes als de speelbare Peter Parker zullen invloed hebben om Spider-Man, en vice versa. Ogenschijnlijk heeft Sony een topper met de game in handen, maar we moeten helaas nog tot 2018 wachten om deze laatste spinnendraden aan elkaar te kunnen knopen.





Assassin’s Creed Origins

Platform: PlayStation 4, Xbox One en pc

Release: 27 oktober 2017

Een geheim bewaren is lastig dezer dagen, en daarom zagen we de Egyptische setting van Assassin’s Creed Origins al van mijlenver aankomen. Dat betekent niet dat de game niet meer verrast, want het team achter Black Flag heeft zowaar een aantal zeer interessante veranderingen doorgevoerd tijdens het jaar extra ontwikkeltijd. Zo zijn missies nu in alle volgordes te spelen, is de minimap verwisseld voor een Skyrim-achtige balk en wordt de eagle vision zoals we hem kennen eindelijk overboord gegooid. Assassin’s Bayek voelt daarnaast een stuk analoger aan in gevechten, die door honderden verschillende wapens en een uitgebreid crafting-systeem interessant moeten blijven. Tot slot ziet alles er werkelijk prachtig uit, dus kan deze terugkeer van de serie zomaar eens heel glorieus worden







Welke game is jouw favoriet? Spider-Man Assassin's Creed Origins

Welke van deze twee games heeft jou helemaal overdonderd tijdens de afgelopen E3? En welke wil jij zo snel mogelijk in je bezit hebben om helemaal grijs te kunnen spelen? Stem op je favoriet in de poll en laat je horen in de comments. Later vandaag kan je stemmen op de volgende ronde!