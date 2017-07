IG Q&A: Van welke game zou je ook graag een anime of cartoon willen zien?

Deze week verscheen in het nieuws dat er een anime van de game-serie Assassins Creed op komst is. Ook is deze week het eerste seizoen van Castlevania op Netflix verschenen. Naar aanleiding hiervan heeft onze redactie nagedacht over welke video game zij wel vertaald zouden willen zien worden naar een anime of cartoon.

Michel Musters

Ik ben eigenlijk niet zo van het tekenfilm kijken. Niet dat ik er iets op tegen heb of denk dat het alleen voor kinderen is, maar ik vind het moeilijk om te investeren in films of series die geanimeerd zijn, terwijl ik dat probleem niet met acteurs van vlees en bloed heb. Dat gezegd hebbende, zou ik nu hij toch populair is graag een tekenfilmserie van Crash Bandicoot zien. Kom op, het ís gewoon al een tekenfilmfiguur, maar er dan ook maar meteen een echte serie van! En aangezien Activision zoiets al eerder heeft gedaan met Spyro/Skylanders, is dit helemaal niet zo vergezocht.

Bastiaan Vroegop

De Mega Man Zero-games hadden in Japan een reclamecampagne waarbij superkorte, maar zeer gave animefilmpjes werden gebruikt. Sinds ik die voor het eerst zag, droom ik over een animatieserie over deze gamereeks. De vormgeving van Mega Man Zero is niet alleen heel gaaf, maar het achterliggende verhaal leent zich ook perfect voor een serie. Dit is de post-apocalyptische robotserie die we verdienen.

Bert de Vries

Overwatch is in mijn ogen een enorm goede game met één groot gebrek: er zit geen verhaal in. Dat is raar wanneer je weet dat Blizzard zo veel tijd steekt in de achtergronden van al Overwatch z'n helden. Ik vind het ontzettend jammer dat je al die toffe info zelf bij elkaar moet rapen op het internet. Het biedt echter wel een goede kans: laat Blizzard eens een toffe animatieserie maken over Overwatch! Zojuist heb ik voor de vierenzestigste keer het introductie verhaal van Doomfist bekeken en dat smaakt naar meer. Ik krijg al kippenvel bij het idee!

Dennis Mons

Aangezien het een van mijn lievelings-IP's is zou ik het enorm dope vinden als er een animé komt van Splinter Cell. Je kan daar allerlei vette verhaallijnen in kwijt en er flink wat politiek commentaar instoppen. En los daarvan is Sam Fisher een ontzettend coole character, mede dankzij de stem van Michael Ironside (die 'that guy'-kerel in films van wie veel mensen steeds de naam vergeten). Overigens wel één voorwaarde; moet hartstikke R-rated worden.

Eline Oosterloo

Vanaf dat ik acht jaar oud was ben ik groot fan geweest van Star Fox en speel ik nog regelmatig Lylat Wars op de Nintendo 64. Nu ik wat ouder ben en de variaties verschillende paden grondig heb doorgespeeld begrijp ik dat er eigenlijk een best tof verhaal zit achter de game. Ik zou warm worden van een actievolle anime waarin team Star Fox het opneemt tegen de beruchte Star Wolf en Andros. Slippy kan dienen als comic relief.



Jacco Peek

Als ik denk aan gamepersonages die in een cartoon passen, dan komen Ratchet & Clank direct in me op. Aan de andere kant lijken Jak & Daxter me iets geschikter voor een meer volwassen cartoon, met wellicht een vleugje Rick & Morty. De combinatie van deze krankzinnigheid met het diverse universum van de games zou best weleens kunnen zorgen voor een hele toffe serie. Lekker de vierde wand doorbreken, een paar foute grappen van Daxter en een aantal maffe aliens om in stukjes te knallen. Of kom gewoon met een nieuwe game, dat heb ik eigenlijk liever.