Overzicht van de vaardigheden van Doomfist in Overwatch

Doomfist is officieel aangekondigd als nieuw personage voor Overwatch. Lees hier alles over zijn unieke eigenschappen en vaardigheden.

Eerder vandaag brachten we het nieuws over het langverwachte personage Doomfist, de schurk Akande Ogundimu, die uit de gevangenis is gebroken, en nu officieel is aangekondigd. Hieronder zijn alle vaardigheden van de nieuwe Overwatch-held op een rij gezet.

Hand Cannon

Met zijn Hand Cannon kan hij tegenstanders op korte afstand raken met een shotgun, die in zijn rechtervuist is ingebouwd. Het geweer kan vier schoten achter elkaar of los afschieten.

Rocket Punch

De vaardigheid Rocket Punch zorgt ervoor dat dat Doomfist een stukje vooruit kan vliegen. Bij impact doet deze vaardigheid vijftig punten aan schade, wat nog meer kan worden als de tegenstander een object wordt ingeduwd. Het is ook een uitstekende manier om de afstand tussen Doomfist en zijn tegenstander te verkleinen.

Rising Uppercut

Met Rising Uppercut laat Doomfist zijn vijand de lucht in vliegen. De aanval doet vijftig punten aan schade en is te combineren met andere vaardigheden van de hero.

Seismic Slam

Seimic Slam kan gebruikt worden om een korte afstand te springen en een kleine schokgolf te creëren waar Doomfist weer neerkomt. Tegenstanders die in de schokgolf staan zullen vijftig schadepunten krijgen.

Meteor Strike

Doomfists sterkste vaardigheid is zijn Meteor Strike. Wanneer de vaardigheid wordt geactiveerd springt de hero hoog de lucht in, waarna hij als een meteoriet neerdaalt op zijn tegenstanders en deze verlamt en achteruit blaast. Als een vijand direct op zijn hoofd wordt geraakt, deelt deze aanval maar liefst 300 punten aan schade toe.

The Best Defense

Zijn passieve eigenschap zorgt ervoor dat elke keer als hij een tegenstander raakt met zijn Rocket Punch, Rising Uppercut of Seismic Slam, hij dertig verdedigingspunten aan zijn schild toegevoegd krijgt bovenop zijn maximale 250 health points. Het schild kan worden opgebouwd tot wel 400 punten.

Doomfist is dus een krachtige en verrassend mobiele hero die zijn tegenstanders het liefst in close-combat bevecht. Zijn passieve eigenschap zorgt er tevens voor dat hij ook nog wat uithoudingsvermogen heeft.

Een precieze releasedatum voor deze nieuwe Overwatch-held is nog niet vrijgegeven, al is hij wel al te spelen in de Public Test Realm.