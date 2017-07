Op Verzoek – De beste superheldengames

Stiekem stoppen we ongemerkt weleens een onderwerp meerdere weken in de poll voor Op Verzoek, omdat we er graag over willen schrijven. De beste superheldengames is er zo een. Er zijn namelijk best wel wat toffe games over superhelden uitgekomen tussen de vele matige licentiegames. Lees hieronder daarom welke games wij grandioos achten in dit genre.

Injustice 2

Injustice 2 is zowel een uitzonderlijk goede superheldengame als een uitstekende fighting game. Naast de onwijs toffe overgangen tussen omgevingen binnen een level en fantastische aanvallen met spullen in de omgeving, heeft de game een hoop belangrijke mechanieken weten te perfectioneren. Het gear-systeem geeft spelers voor het eerst de mogelijkheid om sterke en zwakke punten van personages aan te passen, en tegelijkertijd een visueel toffe outfit samen te stellen. Het belangrijkste is dat Injustice 2 dat fijne superheldengevoel naar boven weet te brengen, door het combosysteem te baseren op hoe hard personages van de grond of muur af stuiteren na een voelbaar harde klap.

De geweldige verzameling personages van de game komt daarnaast goed tot uiting in wellicht de beste singleplayer in een fighter tot nu toe. Na de gebeurtenissen in Injustice: Gods Among Us zit Superman in de gevangenis, terwijl Batman zijn bondgenoten bij elkaar zoekt om een nieuwe bedreiging voor de aarde te verslaan. Niet alleen de standaardpersonages als Batman en Green Lantern komen voorbij, maar ook de minder bekende Deadshot en Black Canary komen net zo goed aan bod. Na de uitgebreide verhaalmodus biedt de Multiverse dankzij in-game evenementen en uitdagingen nog uren speelplezier, door vele exclusieve gear te bieden voor de hardcore spelers.

Infamous

Na Sly Cooper besloot Sucker Punch een superheldengame te maken, maar dan zonder een beperkende licentie. Infamous is een typisch stripboekverhaal over Cole McGrath, die na een mysterieuze explosie ontwaakt met elektrische krachten in een stad waarin bendes de lakens uitdelen. Voor z’n tijd was Infamous een zeer sterke openwereldgame, waarin Cole als een behendige superheld door de stad kan zweven, klimmen en zelfs rijden op de spoorbaan. Op sommige punten heeft de game veel raakvlakken met de Batman Arkham-games, zeker wanneer Cole over de mooie stad uitkijkt en neerdaalt op zijn vijanden.

Ook de gameplay van Infamous is uitstekend. Spelers combineren zonder moeite shooter-elementen met mêlee-aanvallen en andere indrukwekkende krachten. Het toffe is dat deze krachten zich ontwikkelen aan de hand van de keuzes die Cole maakt, waardoor het loont de game meermaals te spelen. Maar, of je nu goedaardige of kwaadaardige keuzes maakt, tegen het einde van de game is Cole een behoorlijk capabele superheld, die wellicht zijn eigen stripboekenserie verdient.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time

Turtles in Time is een beat ‘em up-game die in 1992 uitkwam op de SNES. De game is gebaseerd op de geanimeerde superheldenserie van TMNT uit 1987, wat goed te merken is aan de plot en de soundtrack. Van origine is het spel een arcadegame, die pas later naar de SNES is gebracht. Het grootste verschil tussen de twee versies is dat de SNES-versie maar met twee spelers tegelijk te spelen is (zelfs met multitap), terwijl de arcadeversie een multiplayer-modus voor vier spelers ondersteunt.



TNMT: Turtles in Time wordt gezien als één van de beste beat ‘em ups uit de SNES-collectie. Zo kunnen spelers hun favoriete Ninja Turtles, die elk hun eigen vechtspecialiteit heeft, selecteren om mee te vechten. De controls zijn, zeker voor die tijd, zeer gelikt, met knoppencombinaties om hoger te kunnen springen, glijden, sprinten en speciale aanvallen uit te voeren. Hierdoor heeft de speler een gevoel van volledige controle over het personage – essentieel voor de kwaliteit van een beat ‘em up. Daarbij variëren de levels in Turtles in Time van bouwwerven en schepen tot de meest futuristische omgevingen. Scrollende levels en statische levels wisselen elkaar af, terwijl spelers samen vechten om Shredders legers te verslaan. Turtles in Time biedt op deze manier een heerlijk dynamische gameplay en is daarmee één van de beste superheldengames ooit.

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum mag zich het eerste moderne AAA-superheldenspel noemen. Wat Rocksteady in 2009 uitbracht is niet te vergelijken met de games die eerder lanceerden en ook op stripboeken gebaseerd zijn. Batman: Arkham Asylum zet op alle gebieden één grote stap vooruit en geeft spelers echt het gevoel dat ze als de Dark Detective in een gekkenhuis terechtgekomen zijn. Het is ook het begin van een franchise die een perfect voorbeeld is van hoe je superheldengames goed aanpakt.



In Batman: Arkham Asylum speel je als Batman in een gigantisch gekkenhuis waar alle grote schurken van Gotham zijn opgesloten. De gameplay is vooral gebaseerd op stealth, maar het is het op reactiegebaseerde vechtsysteem dat de show steelt. Gebruik de gadgets die Batman in de stripboeken ook gebruikt en ontrafel het mysterie van Arkham Asylum. Een Batman-game zou natuurlijk geen Batman-game zijn zonder The Joker en de superschurk heeft dan ook een speciale hoofdrol. Mede dankzij het stemtalent van Mark Hamill, die ook de stem van het personage in de oude televisieserie verzorgde, is The Joker uit Arkham Asylum voor velen een van de beste Jokers in de geschiedenis van DC Comics.

Spider-Man 2

Iedereen die ooit een Spider-Man-stripboek heeft gelezen of -film heeft gezien, wil maar één ding: net als de superheld door steden kunnen slingeren. Spider-Man 2 is de eerste videogame die dit goed deed en geeft de speler een grote open wereld om dit in te doen. De game is grotendeels gebaseerd op de gelijknamige film uit 2004, die door veel fans gezien wordt als de beste Spider-Man-film ooit.



Wat de game anders dan de film maakt is het feit dat je veel meer vijanden hebt om tegen te vechten. Het draait niet allemaal om Dr. Octopus, maar ook schurken als Rhino, Shocker en Calypso. De speler heeft de keuze om met het verhaal verder te gaan of om vrij door de stad te slingeren. Dit laatste is wat het spel zo uniek maakt, aangezien geen andere Spider-Man-titel dit tot dan aan toe op diezelfde manier heeft kunnen simuleren.

Dat waren wat ons betreft vijf van de beste superheldengames ooit gemaakt, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Denk aan Marvel vs. Capcom 3, Viewtiful Joe, Wonderful 101 en Lego Marvel Superheroes. Andere suggesties? Laat het ons weten, en stem meteen even voor de Op Verzoek van volgende week!