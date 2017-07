Dit was het Nieuws: meer info over tweede Zelda-dlc

Meer informatie over aankomende Zelda: Breath of the Wild-dlc

Nintendo heeft iets meer info over de tweede downloadbare content van The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekendgemaakt. Zo speelt de dlc zich na het verhaal van de hoofdgame zelf af.

De tweede uitbreiding heet The Champion's Ballad en richt zich meer dan het origineel op Zelda, alsmede de vier champions die honderd jaar voor Breath of the Wild stierven. Toch speelt de game zich na het spel af en is Link nog altijd het speelbare personage.

Via Twitter liet Nintendo tevens weten dat een shirt met een kreeft erop uit The Legend of Zelda: The Wind Waker terugkeert naar Breath of the Wild. Een precieze releasedatum voor de dlc is er nog niet, maar wordt ergens eind dit jaar verwacht.



Tweede seizoen Castlevania krijgt acht afleveringen

Netflix heeft een tweede seizoen voor de vorige week verschenen animatieserie gebaseerd op Castlevania aangekondigd.

Het eerste seizoen bevat vier afleveringen rondom de Belmont-familie en Dracula. Het tweede seizoen krijgt echter acht afleveringen, zo werd gemeld op Twitter. Fans van de gamereeks en de animatieserie kunnen dus meer materiaal verwachten, al is een releasedatum niet bekend. Ook over een mogelijk plot is nog niets gemeld.

Vorige week werd ook aangekondigd dat Adi Shankar, de producent van de Castlevania-serie op Netflix, ook een animatieserie gaat maken gebaseerd op Assassin's Creed. Daarnaast wil hij een serie over Metroid maken.



Creëer je eigen Mega Man levels in Mega Maker

Er is een korte trailer te zien van Mega Maker, een game die spelers hun eigen Mega Man levels laat maken.

Mega Maker, opgezet door fans, is waarschijnlijk gratis beschikbaar vanaf 15 juli. De game is sterk geïnspireerd door Nintendo's Super Mario Maker en wordt al ontwikkeld sinds september 2016. In de game kunnen spelers hun eigen Mega Man-levels maken met assets uit Mega Man 1 tot met Mega Man 6. De zelfgemaakte levels kunnen ge-upload worden en vervolgens worden gespeeld door andere spelers.

Mega Maker maakt gebruik van de Mega Engine, een Mega Man-engine voor Game Maker die gemaakt is door WreckingPrograms, dezelfde persoon achter het Mega Maker-project. De game begon als eenmansproject en is in de loop van het jaar steeds verder uitgebreid. Zo heeft de game zelfs een chiptune-geïnspireerde soundtrack, gemaakt door Cosmic Gem, een freelancer die vaker muziek maakt voor Mega Man-projecten van fans.

Andere fanprojecten, zoals Mega Man 2.5D, zijn ook toegelaten door Capcom. Het is dus mogelijk dat het bestaan van Mega Maker ook door de ontwikkelaar wordt geaccepteerd.



Markt voor virtual reality-content is sterk volgens Oculus

Oculus zegt nog meer in nieuwe virtual reality-content te willen investeren. Deze beslissing is volgens het bedrijf gemaakt naar aanleiding van het groeiende succes van verschillende vr-titels.

Oculus meldt dat er meerdere virtual reality-games zijn die al meer dan één miljoen dollar hebben opgebracht in de Oculus Store. Het feit dat dit soort content rendabeler lijkt te worden, is een goed teken voor Oculus en de ontwikkelaars die vr-content produceren. Naast het succes in de eigen winkel zijn er ook al meer dan dertig titels die meer dan 250.000 dollar in de Steam Store hebben opgebracht.

In een interview met roadtovr zei Jason Rubin, Head of Content bij Oculus, dat de markt eindelijk op gang begint te komen: “Toen virtual reality voor het eerst lanceerde, was er nog geen markt voor vr-titels. Zelfs goedkopere projecten maakten weinig kans op succes.” Volgens Rubin is het virtual reality-ecosysteem nu zo sterk dat zelfs kleinere teams hun vr-games met winstverwachting kunnen lanceren.

Waar Oculus voorheen honderd tot tweehonderdduizend dollar in een project investeerde, investeren ze nu één tot vijf miljoen dollar. Dit is mogelijk omdat het risico op verlies aanzienlijk lager is geworden en ontwikkelaars meer zekerheid hebben om op z’n minst quitte te draaien.

De hoop is nu dat de markt nog sterker wordt en de vr-industrie zich over een paar jaar kan meten met de traditionele games-industrie. Wanneer dit punt bereikt is, wordt het makkelijker om AAA-producties in virtual reality te verwezenlijken.

Rubin: “We zullen uiteindelijk in de positie terechtkomen waar de grotere consolefabrikanten zich op dit moment in bevinden. We investeren dan in content om bepaalde doelen te behalen en niet omdat het anders niet gemaakt kan worden.”



Beyond Good & Evil-maker wil ook een derde game ontwikkelen

Rayman-bedenker Michel Ancel heeft op Instagram aangegeven ook een derde game van Beyond Good & Evil te willen maken.

Als reactie op een foto op Instagram zegt Ancel: "We willen de wereld van Beyond Good & Evil blijven ontwikkelen. Beyond Good & Evil 1 is in het midden van de trilogie, dus we zullen een spel moeten maken dat zich afspeelt in het verleden en een ander dat zich in de toekomst afspeelt."

Beyond Good & Evil verscheen in 2003 en eindigde met een cliffhanger. Op de afgelopen E3 werden een nieuwe trailer en de eerste gameplaybeelden voor het langverwachte vervolg getoond. Verder werd duidelijk dat het verhaal zich afspeelt voor de gebeurtenissen van het origineel. Mogelijk geeft het derde deel in de serie antwoord op de vragen van het einde van de eerste Beyond Good & Evil.

Een releasedatum voor Beyond Good & Evil 2 is nog niet aangekondigd. De video's die uit zijn gebracht laten de game in een vroeg stadium zien, dus het lijkt erop dat fans van het origineel nog enige tijd moeten wachten op het tweede deel.

Meer dan 40.000 Steam-accounts verwijderd door Valve

Duizenden Steam accounts zijn verwijderd door Valve in verband met cheat-praktijken.

Met behulp van de tool SteamDB is een grote piek in verbannen accounts waargenomen. SteamDB houdt onder anderen het aantal accounts bij dat per dag verbannen wordt van Steam. De piek is vlak na 5 juli, het einde van de Steam Summer Sale, geconstateerd. Het gaat om het grootst aantal verwijderde Steam-accounts in maar een paar dagen tijd ooit gemeten.

Tijdens de Steam Summer Sale schaffen veel mensen goedkope exemplaren van spellen zoals Counter-Strike: Global Offensive aan. Vervolgens maken ze een groot aantal accounts aan om te testen welke hacks worden ontdekt door het Valve Anti-Cheat (VAC) systeem. Deze grote zuivering van Steam-accounts zou kunnen betekenen dat Valve probeert een einde te brengen aan dit soort activiteiten.

Naar schatting is er met deze platformreiniging ongeveer 8.674 dollar (omgerekend zo'n 7.611 euro) aan cosmetische artikelen, zoals weapon skins, opgeveegd. Valve heeft deze cijfers nog niet bevestigd.



Safari Zone-evenement voor Pokémon Go komt naar Nederland

Ontwikkelaar Niantic heeft aangekondigd dat er een Pokémon Go Safari Zone-evenement naar Nederland en andere landen in Europa komt.

Op 12 augustus vindt het evenement plaats in het stadshart van Amstelveen. Net als in de handheld-rpg's spawnen in speciale zones zeldzame Pokémon, die spelers tijdelijk kunnen vangen. Er zullen onder andere Pokémon uit andere werelddelen verschijnen.

Ook gaat vanaf 22 juli een wereldwijd evenement van start, tijdens het Pokémon Go Fest in Chicago. In Grant Park kunnen spelers bepaalde soorten Pokémon vangen, die voordelen vrijspelen voor spelers in de hele wereld. Zo verhogen water-Pokémon XP en reduceren elektrische Pokémon de afstand voor eieren.

Ook kunnen spelers gelijktijdig Pokémon vangen om de duur van de bonussen te verhogen en een speciale uitdaging vrij te spelen voor de spelers in Chicago. In onderstaand schema wordt het evenement verder uitgelicht.



Originele New Nintendo 3DS in Japan uit productie

Nintendo Japan laat weten de productie van de standaard-versie van de New Nintendo 3DS te beëindigen.

Nog voor de release van de New Nintendo 2DS XL, geeft Nintendo aan de productie van de originele New Nintendo 3DS te stoppen De productie van de New Nintendo 3DS XL daarentegen wordt wel voortgezet. Op de officiële website van Nintendo Japan staat subtiel aangegeven dat de productie is gestopt. Nintendo Benelux meldt aan Gamer.nl dat er niets is bevestigd omtrent de stop van de productie in Europa.

De New Nintendo 3DS werd in oktober 2014 uitgebracht in Japan en heeft tot 31 december 2016 wereldwijd 2,49 miljoen exemplaren verkocht. De XL-variant van de New 3DS bleek populairder en is in dezelfde periode 9,82 miljoen over de toonbank gegaan.

De New Nintendo 2DS XL wordt 28 juli gelanceerd. Lees hier onze review van deze handheld voor meer informatie over het product.



Aliens verschijnen in mysterieuze Pokémon-teaser

Op YouTube is een Japanse trailer verschenen van een mogelijke game genaamd Pokémon Mystery Files, waarin korte stukjes gameplaybeelden uit vorige games te zien zijn.

Pokémon Mystery Files belooft een buitenaardse ervaring te worden die de mysterieuze kant van de Pokémon-wereld zal belichten. Zo wordt in de video gesproken van "het mysterie van de oude ruïnes", "alien-invasie" en "Pokémon uit een andere dimensie die zich aan mensen vastkleven".



De beelden zijn weergaven van bekende fenomenen uit de games van de Pokémon hoofdserie. Zo is de verschijning van Celebi te zien uit Pokémon HeartGold en SoulSilver, evenals de Distortion World uit Pokémon Platinum. Daarnaast is ook de mysterieuze man uit de nieuwste Pokémon games, Pokémon Sun and Moon, te herkennen.

Pokemon Mystery Files wordt volgens de officiële website 19 juli uitgebracht in Japan. Het is nog niet bekend of de mogelijke game ook uitgebracht zal worden in de Verenigde Staten en Europa.

In juni werd bekendgemaakt dat Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon op 17 november gelanceerd zullen worden.