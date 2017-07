Wat spelen we dit weekend? 15 en 16 juli

Terwijl we in spanning afwachten welke game als beste game van E3 2017 uit de bus zal komen, is het alweer bijna weekend. En in het weekend hebben we meer tijd om leuke dingen te doen. Misschien kies je ervoor om toch eens te kijken naar Mass Effect: Andromeda nu er een uitgebreide demo voor beschikbaar is, of misschien ga je de nieuwe update van Arms ontdekken. Hoe dan ook is het tijd om uren te stoppen in datgene waarvoor we doordeweeks geen tijd voor hebben. Wij hebben alvast besloten wat onze bezigheden voor het weekend zullen worden en daar kun je hieronder alles over lezen. Laat in de comments weten wat jij gaat spelen en alvast een fijn weekend!

Esmee Otter

Ik ben eindelijk begonnen aan Life is Strange en tot zover vind ik hem erg tof. De setting, de synergie met de muziek en de hoeveelheid om te onderzoeken - wat me doet denken aan Gone Home - geven een hele fijne vibe aan de game. Verder speel ik na 2,5 jaar nog steeds dagelijks Soul Seeker, een mobiele game, en is dit weekend een event in het mobiele dress up-spel Love Nikki, waarbij de drop rate van zeldzame items verdubbeld wordt. Wanneer ik dat zat ben, ga ik Netflix 'spelen'.



Martin Verschoor

Ik heb een paar weken vakantie gehad en niet zo heel veel gespeeld. Dat ga ik in het laatste weekend van m'n vakantie goed maken met een stevige PUBG marathon. Even kijken of ik of ik na een paar weken droog staan nog wat 'Chicken Dinners' binnen kan slepen. Daarnaast moet ik Sub Zero proberen in Injustice 2 en dan is het al weer snel maandag. Terug aan de arbeid en lekker op de redactie PUBG spelen.



Eline Oosterloo

Met alle Nintendo Classic Mini gekte zit ik nu ook in de retrosfeer. Dit weekend ga ik eindelijk een serieuze poging doen Mystical Ninja 2 Starring Goemon uit te spelen. Dit is één van de twee Goemon-games die verschenen zijn op Nintendo 64 in Europa. Het is een 2D, nou ja, eigenlijk 2.5D, platformer uit Japan. Hij is nog behoorlijk pittig, zeker vergeleken met zijn voorganger Mystical Ninja Starring Goemon. De absurde humor van Goemon weet mij altijd aan het lachen te maken, en zal dat hopelijk ook dit weekend weer doen.



Bastiaan Vroegop

Dit weekend komen Gamer.nl-collega's Harry en Erwin langs, om bij mij thuis Keep Talking and Nobody Explodes te spelen. Daarbij zet één speler een VR-bril op om een bom te ontmantelen, terwijl de spelers buiten VR de handleiding van die bom hebben en instructies schreeuwen. Als dat met een paar biertjes niet leuk wordt, weet ik het ook niet meer.



Arthur van Vliet

Ik ben begonnen aan Elite Dangerous. Voor dit weekend staat op de planning dat ik wil leren hoe ik mijn ruimteschip niet op zijn kop land, hoe ik niet bij de eerste landing al een boete krijg, en hoe ik niet afgemaakt wordt bij de eerste de beste vijandige eikel die ik tegenkom. Ik kan er niks van, maar ik vind het fantastisch.



Thijs Barnhard

Ik dip dit weekend mijzelf in inkt want ik ga heel veel Splatoon 2 spelen. De singleplayer heb ik inmiddels uitgespeeld, maar online is er in deze kleurrijke shooter nog genoeg te doen. Volgende week lees je mijn eindoordeel op de site. Op zondag maak ik echter nog wat tijd vrij om te beginnen aan What Remains of Edith Finch. Twee jaar geleden heb ik al een heel klein stukje van die game kunnen spelen en ik ben benieuwd wat voor verrassingen die game nog meer te bieden heeft.



Dennis Mons

Aangezien ik vorige week Micro Machines moest spelen, kwam ik er ook achter dat er een 'ouderwetse' modus is waar je alle wapens poespas uit kunt zetten. En dat maakt het een ideale party game. Val je buitenbeeld, dan ben je af! Dus ik ga eens met wat maten die modus uitproberen. En verder same old story; weinig tijd gehad om te gamen dus ook wéér verder met Zelda. Moet ik toch een keer het einde van gaan zien. Hoop ik.



Bert de Vries

Ik heb eindelijk The Witcher 3 uitgespeeld en voordat ik aan de uitbreidingen begin wil ik eerst wat andere games spelen die ik al veel te lang links heb laten liggen. Games zoals de remasters van de "oude" Batman games. Momenteel speel ik voor een tweede keer Arkham Asylum en dat is wederom heel erg tof. Hoewel ik Batman een beetje een laffe muppet vind met zijn vage standpunten, is het wel heerlijk om als de vleermuisman al dat tuig gruwelijk hard in elkaar te meppen (dat mag dan weer wel). Verder hoop ik dat Doomfist ineens beschikbaar wordt binnen Overwatch, want die game ga ik ook zeker spelen dit weekend.

Brian Artiles Govita

Afgelopen week heb ik eindelijk mijn eerste stappen gezet in de magische wereld van The Witcher 3 en dit weekend ga ik weer verder met deze meesterlijke rpg. Aangezien het alweer een aantal jaar geleden is dat ik The Witcher 2 (een van mijn favoriete games ooit) heb gespeeld is het weer even wennen om in de schoenen van Geralt of Rivia te stappen. Vooral de besturing moet ik weer in de vingers krijgen, maar afgezien daarvan verwacht ik een epische avontuur tegemoet te gaan!