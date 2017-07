Welke Atari-games zie jij graag terug op Ataribox? - poll

Gisteren zijn de eerste beelden van de nieuwe Atari-console, beter bekend als Ataribox, onthuld, waarop klassieke Atari-games te spelen zullen zijn.

Atari domineerde de videogame-industrie in de jaren '70 en stond vooral bekend als grote speler in de arcade-industrie. Het bedrijf genoot een zogenoemde gouden eeuw die begon in 1978. Tegen 1983 zaten we in wat we nu zien als de tweede generatie consoles (Atari 2600, ColecoVision, etc). In tegenstelling tot de situatie van tegenwoordig waren er niet slechts drie hardware fabrikanten, maar was er een grote groei in bedrijfjes die een console op de markt brachten. Mede dankzij de concurrentie tijdens de groei van de zogeheten home console is Atari langzaam uit beeld verdwenen.

Zoals eerder aangegeven is door Atari, zullen klassieke Atari-games speelbaar zijn op de Ataribox. Terwijl we als liefhebbers van retrogames dagdromen om deze klassiekers op onze moderne televisies te kunnen gaan spelen, vragen we ons dus af welke titels er op deze console zullen verschijnen.

We vragen ons ook af welke titels jij zou zien op Ataribox. Daarom start vandaag de poll: Welke Atari-games zou jij graag willen zien verschijnen op Ataribox? Geef de drie games favoriete Atari-titels door.

Voor de hand liggende titels zijn Space Invaders (1978), Adventure (1979), Astroids (1981), Defender (1982), Galaga (1981), Ikari Warriors, Q*bert (1982) en natuurlijk Pac-Man (1982). Hoewel door het design makkelijk de aanname te maken is dat Ataribox een soort Atari 2600 Classic Mini zal worden, mag je andere Atari-titels opnoemen.