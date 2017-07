WTF Update 343: Vliegen in Battlefield 1 en dure Nintendo Jordans

Een verse WTF Update speciaal voor jou, zodat je met een kleine glimlach aan je weekend begint. We hebben deze week een paar dure Nintendo Jordans, een Wii in een Game Boy en de nieuwe cockpit mode van F1 2018. Enjoy!

Baby Driver



I believe I can fly!

Wanneer iemand "een Nintendo" zegt



Als een professional



Het leven is een actiefilm in Just Cause 3



De Wii in een Game Boy



Cockpit mode voor F1 2018

Zou je $1250,- neerleggen voor deze Jordans?

Wanneer iemand je harde werk verpest