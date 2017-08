Gamen op het strand - welke 3DS-titels neem jij mee deze vakantie?

Door alle aandacht op Switch te vestigen is 3DS de laatste tijd wat meer op de achtergrond gezet. Dat is niet vreemd: immers kun je op Switch ook overal spelen waar je wilt. De vraag is echter of je je dure, mooie Switch meeneemt naar zanderige vakantiebestemmingen. Toch maar liever de robuuste 3DS? Deze games zijn ideaal voor elke bestemming.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Fire Emblem is een gevestigde titel binnen het rpg-genre, maar dat zegt niet dat we bij elk nieuw deel hetzelfde hoeven te verwachten. Nintendo neemt met Shadows of Valentia een risico en dat pakt goed uit. De uitgebreide cast, de navigeerbare wereldkaart en het gegeven dat je in gevechten een paar beurten terug kan draaien als dat nodig is, maken Shadows of Valentia een frisse Fire Emblem. Oordeel InsideGamer: 8+

Pokémon Sun en Moon

Net als Fire Emblem zetten Pokémon Sun en Moon een nieuwe stap in een bekende franchise, met onder andere een nieuw gebied om te ontdekken. Niet dat Sun of Moon niet herkenbaar is als Pokémon-titel: het belangrijkste is alsnog op avontuur gaan, zoeken naar pokémon en ze tegen elkaar laten strijden. Heerlijk om op je vakantieadres af en toe een uitstapje naar Alola te maken. Een kleine kanttekening is de aanwezigheid van technische mankementjes, maar behalve dat zijn Pokémon Sun en Moon heerlijke games voor niet alleen de fanatieke fans, maar ook nieuwelingen. Elke speler kan in een mum van tijd Pokémon-meester worden. Oordeel InsideGamer: 8

Monster Hunter Generations

Een game waarin je niet hoeft te verwachten aan het handje te worden gehouden, dat is Monster Hunter Generations. Heel veel nieuws doet Generations niet, maar het is wel een zeer complete Monster Hunter-game met een enorm aanbod aan monsters, zowel nieuw als oud. En dat is waar deze franchise, zoals de naam al doet vermoeden, zo beroemd om is. Je moet jezelf sterker maken om monsters te bevechten, door monsters te bevechten. Het mengen van actie en role playing-elementen werkt fantastisch in Monster Hunter Generations. Oordeel InsideGamer: 9

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Dragon Quest is in Europa nog lang niet zo bekend en geliefd als in Azië, maar dat is niet terecht. Dragon Quest is een stevige rpg-franchise met personages om van te houden en vooral veel humor. Het genre is gegroeid door Dragon Quest. Hoewel deze 3DS-versie niet zo sterk is als het origineel lukt het deze wel om de innemende jrpg-klassieker goed speelbaar te maken op een klein scherm. Als je van het genre houdt, dan geniet je zeker van deze game vol kleurrijke karakters. Oordeel InsideGamer: 7-

Kirby: Planet Robobot

Kirby heeft vele uitstapjes gemaakt, maar hij is op zijn best in een 2D-platformsetting. Dat bewijst het geweldige Planet Robobot, waarin hij plaatsneemt in een soort Alien-mech die hem extra krachtig maakt. De overige nieuwe power-ups zijn ook fantastisch, al is de gameplay in het algemeen iets te makkelijk geworden. Toch is het zeker aan te raden deze mee te nemen op vakantie; niet elke game hoeft puntje-van-je-stoel-moeilijk te zijn, toch? Hang lekker achterover met een van de beste Kirby-games van de laatste jaren. Oordeel InsideGamer: 8-

Picross 3D: Round 2

De mooiste puzzels zijn Japanse beeldpuzzels, waarbij je door uitsluiting en getallen bepaalde vakjes inkleurt die vervolgens samen een beeld vormen met de rest van de gekleurde vakjes in het speelveld. Je puzzelt niet alleen fijn, je krijgt er dus ook nog een bijzondere beloning voor terug; in onze recensie noemen we Picross 3D Round 2 niet voor niets de beste puzzelgame van 2016. Met een zeer indrukwekkend aantal puzzels, voorzien van een nieuwe twist in de vorm van meerdere kleuren, is deze game een steengoed alternatief voor het verlepte puzzelboekje in de koffer. Oordeel InsideGamer: 9

Potentieel is Ever Oasis een pareltje om onderuitgezakt in je vliegtuigstoel te spelen, maar daarvan moet de review nog online komen. Houd InsideGamer dus in de gaten deze zomer, tussen het genieten van reizen, zwemmen, bruinen en deze games natuurlijk. Fijne vakantie!