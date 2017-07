Wat spelen we dit weekend? – 22 en 23 juli

Vanaf zondag komen we in een zomerdip terecht, waarin meer regen en lagere temperaturen worden verwacht. Perfect weer dus om binnen te blijven en games te gaan spelen. Dat moet geen probleem zijn nu Splatoon 2 uit is gekomen op Nintendo Switch. Dat gezegd hebbende heb je zelfs zonder Switch waarschijnlijk genoeg games in de kast of in je Steam-bibliotheek staan die aan het wachten zijn gespeeld te worden. Al een keuze kunnen maken? Wij wel, en daar kun je hieronder alles over lezen. Laat in de comments weten wat jij gaat spelen en alvast een fijn weekend!

Michel Musters

Ik speel dit weekend Splatoon 2! Ik wilde de review niet doen omdat ik voor mijn gevoel net te weinig tijd in de originele Splatoon heb gestoken. Niet dat ik mij er niet mee heb vermaakt, maar ik ben er gewoon nooit echt aan toegekomen, vooral niet aan de multiplayer. Dat wil ik met dit vervolg rechtzetten! Maar mij kennende duik ik eerst weer in de singleplayercamagne...



Simon Zijlemans

Ik heb na iets meer dan 100 levels zwoegen eindelijk de Crash Bandicoot: N Sane Trilogy uitgespeeld. Kost wat bloed, zweet, tranen en 8 controllers, maar dan heb je ook wat. Was helemaal vergeten dat die game zo intens moeilijk was, maar het is weer achter de rug. Daarom dacht ik me even op iets simpelers, ontspannends te werpen met Nex Machina. Ik had beter moeten weten, Housemarque kennende, maar damn wat is het weer goed zeg. Ik heb 'm nu een paar keer uitgespeeld en ik begin te vermoeden dat ze met deze game het briljante Resogun weten te evenaren. Inmiddels kom ik de eerste drie werelden door zonder dood te gaan, maar dit weekend blijf ik ploeteren om de hele game uit te spelen zonder dood te gaan. Wish me luck!



Martin Verschoor

Kan je nog iets anders spelen dan PlayerUnknown's Battlegrounds op dit moment? Vast wel, maar ik in ieder geval niet. In mijn PUBG-carrière heb ik pas een chicken dinner mogen scoren (de winst, zeg maar) en dat moeten er natuurlijk meer worden, veel meer. En ik heb gehoord dat Simon zondag bij me langs komt, hopelijk neemt hij dan Tekken mee, zal ik 'm eens laten zien hoe je dat spelletje speelt.



Kevin Shuttleworth

Dit weekend schuif ik mijn bank opzij, pak ik m'n Move-controllers en schuif ik mijn PSVR weer op mijn hoofd. SUPERHOT VR is eindelijk uit op PSVR en ik heb ontzettend veel zin om a-la Neo kogels te ontwijken en polygonale rode mannen in hun harses te knallen. Omdat de PlaySation Summer Sale gaande is, heb ik me ook vergrepen aan Gnog; een kleurrijk spelletje van Double Fine dat ook PSVR ondersteuning heeft. Tenslotte heb ik The Talos Principle gekocht en zit ik 65 uur diep in Persona 5. Ooh en ik heb Splatoon 2 gekocht. Jeetje, wat een drukte.



Eline Oosterloo

Dit weekend ga ik proberen Divinity: Original Sin uit te spelen op Honor mode op PlayStation 4. Hoewel het dezelfde moeilijkheidsgraad is als Tactician mode, heb je in Honor mode maar één save slot die verwijderd wordt als je party verslagen is. Dat betekent voorzichtig spelen! Ik ben al level 18 en in Phantom Forest rond te dwalen op zoek naar Zandalor, de grote tovenaar. Het is een fantastische op D&D-gebaseerde rpg, die veel vrijheid en een fantastische multiplayer-optie biedt. Ik kan niet wachten tot Divinity: Original Sin 2 officieel gelanceerd wordt.



Wes Rijckaert

Vorig weekend heb ik Shadow of Mordor voor een prikkie op de kop getikt en man, wat is die game tof! De combat is onwijs bruut en speelt lekker weg. Met name het Nemesis-systeem bevalt enorm. Ik spring dan ook telkens op als Azdûsh (<3) op het strijdveld loopt. Stiekem ben ik van hem gaan houden en wil ik hem helemaal niet slopen. Het weekend staat dan ook in het teken van mijn zoektocht naar liefde in Shadow of Mordor!

Jacco Peek

Vorig weekend ben ik eindelijk begonnen met Persona 5, en ik wil nu al m’n leven terug . Wat is dat een machtig interessante game, waarin de tijd behoorlijk hard gaat. Dat is maar goed ook, want ik heb gehoord dat je er zo’n honderd uur in moet stoppen om überhaupt het einde te zien. Daarnaast heb ik ook Splatoon 2 voor de Switch, wat een lekkere afwisseling gaat zijn. Het valt me op dat de Salmon Run vele malen moeilijker is dan de singleplayer of multiplayer, dus dat smaakt zeker naar meer.