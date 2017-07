IG Q&A - Welke game moet je spelen op Gamescom 2017?

Gamescom 2017 is alweer in zicht; eind augustus gaat het grote game-evenement, dat dit jaar geopend wordt door bondskanselier Angela Merkel. Met de kans in zicht om vele splinternieuwe games uit te proberen, hebben we het onze redactie moeilijk gemaakt door te vragen: Stel dat je maar één game mag spelen op Gamescom 2017, welke zou dat zijn?

Martin Verschoor

Voor de singleplayer van Call of Duty: WW2 gooi ik mijn wel tank vol om naar Keulen te gassen. De multiplayer heb ik mogen spelen op E3 en dat was me meer dan goed bevallen en nu ben ik dus zeer benieuwd naar de singleplayer-campaign van deze nieuwe Call of Duty. Ik heb er zin in, gewoon zin in. En omdat de SNES mini geen game is mag ik deze ook noemen en daarom doe ik het gewoon. Ik hoop en weet bijna wel zeker, dat we deze kleine machine mogen aanraken en bespelen. Zin in!



Dennis Mons

Ik zou bijna geneigd zijn om met Michel in te stemmen, maar dan nog moet ik de single player-modus van Battlefront II zeggen, als hardcore Star Wars-lijpo. Ik ben niet zo een online gamer, dus het gebrek aan een story mode was voor mij genoeg reden de eerste niet aan te schaffen. Maar dat ga ik hoogstwaarschijnlijk met deel 2 wel doen. En dan maar hopen dat het niet een flutverhaaltje is waar je met een uur of acht doorgebanjerd bent. Come on EA!



Michel Musters

Het is misschien niet het meest spannende antwoord, maar als Nintendo-fan is het natuurlijk een schande dat ik nog niet in de gelegenheid ben gekomen om Super Mario Odyssey te spelen. Met een beetje geluk zorgt Nintendo er voor dat er ook wat nieuwe omgevingen speelbaar zijn, als ze er tenminste niet met de pet naar gooien. Ja, dat was een hele slechte referentie naar Mario's nieuwe passie voor pettenwerpen.



Wes Rijckaert

Als ik het voor het zeggen heb dan vraag ik lief aan de mensen bij Sony of ik Spider-Man, God of War of Days Gone mag spelen, maar gezien die niet speelbaar waren op de E3 zal de kans niet groot zijn op de Gamescom. Nee, dan ga ik liever voor safe en wil ik graag Dragon Ball Fighter Z spelen. De game ziet er prachtig uit en ben enorm benieuwd hoe het speelt. Hopelijk schud ik een Kamehameha net zo makkelijk uit mijn mouw als een Hadoken.



Jules Schlicher

Net zoals Martin zou ik de singleplayer van Call of Duty: WW2 willen spelen. Sinds de aankondiging ben ik eigenlijk alleen maar benieuwd naar hoe boeiend die gaat zijn, of-ie in de buurt komt van de heroïek die je in de originele Call of Duty meemaakt. De multiplayer kan me eerlijk gezegd gestolen worden - en dat Nazi-zombies gezeik al helemaal. Een onderhoudende singleplayer, zonder (al te veel...) bizarre bombast maar met de spanning en het ouderwetse heldendom die we kennen uit WOII-films en games, daar wil ik voor het eerst in zes jaar weer een Call of Duty voor kopen. Als ik naar Gamescom zou gaan zou ik dan ook vooral die game willen spelen.



Bert de Vries

Dat wordt dan sowieso een multiplayer shooter: Battlefront II of CoD WWII. Battlefront I vind ik stiekem heel erg tof (alleen al om al die iconische geluiden) dus een deel twee met iets meer diepgang zie ik zeker wel zitten! Anderzijds heb ik héél veel in deze nieuwe CoD (voor het eerst sinds Black Ops 1) door de nog steeds interessante setting. En de M1 Garand. Dat geluid van die clip als 'ie uit dat wapen springt is al genoeg voor mij om de game te willen spelen. Als ik toch moet kiezen, dan wint Star Wars door de nostalgische gevoelens bij alles wat Star Wars is.