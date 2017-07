Vergeet de Zonnigste Vakantiegames niet mee te nemen op vakantie!

In samenwerking met Power Unlimited en Gamer heeft InsideGamer.nl de Zonnigste Vakantiegames in de winkels gelegd: een blad met alles over gamen in de zomer.

Zo worden de beste games voor DS, 3DS en Nintendo Switch besproken en wordt de geschiedenis van verschillende handhelds uitgelicht. Ook bevat het tips om je pc koel te houden in de zomer de 150 beste games voor op vakantie.

De Zonnigste Vakantiegames ligt nu in de winkels bij alle grote boekenwinkels.