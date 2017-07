Vijf 3DS-games om naar uit te kijken in 2017 – Nintendo’s handheld is springlevend

Met de New Nintendo 2DS XL die vrijdag in de winkels ligt, wilt Nintendo bewijzen dat het platform met de komst van de Switch nog zeker niet dood is. Wij verzamelden de vijf games die je in 2017 nog zeker in de gaten moet houden als je een 3DS in bezit hebt, of besluit te kopen.

Hey! Pikmin – 28 juli

Nintendo-fans roepen al jaren om een nieuwe Pikmin-game, maar een tweedimensionale versie voor de handheld was vrij onverwacht. Toch lijkt het erop dat Nintendo de schattige platformer op een slimme manier overzet naar de twee schermen van de 3DS, en dat de game niet onder doet voor de consoleversies. De game wordt volledig gespeeld met de analoge stick of D-pad en het touchscreen.



Olimar is wederom gestrand op een planeet die bewoond is door de schattige Pikmin in veel verscheidene kleuren. Met de stylus gooit hij de verschillende soorten wezentjes door het level om verschillende puzzeltjes. Rode Pikmin kunnen goed tegen vuur, gele geleiden elektriciteit enzovoorts; elke Pikmin heeft zijn eigen gebruik. Zeker omdat de game gelijktijdig verschijnt met de New Nintendo 2DS XL is het een zomertitel om naar uit te kijken.

Monster Hunter Stories – 8 september

In Monster Hunter Stories jaag je niet zozeer om monsters, maar vecht je als zogenaamde Riders samen met hen. Het is de bedoeling dat je monstereieren steelt en deze uitbroedt om ze in te zetten tijdens gevechten, of om erop rond te vliegen door de wereld. Elk monster heeft, een beetje à la Pokémon, eigen slots om verschillen typen aanvallen en skills toe te voegen middels gems, die ook nog eens te combineren zijn met eigenschappen van de Rider. Daarnaast is het gevechtssysteem ditmaal geheel turn-based, waarmee gevechten tussen meerdere monsters van twee Riders tegelijk mogelijk zijn.

Daarmee lijkt Monster Hunter Stories al behoorlijk af te wijken van de hoofdserie van Capcom, evenals met de focus op het verhaal. Spelers ontdekken de kleurrijke wereld van de game in een schijnbaar uitgebreid hoofdverhaal. Monsters spelen hierin ook een rol door te dienen als voertuigen om te klimmen, varen of vliegen, waardoor nieuwe gebieden begaanbaar worden. In Japan is de game in ieder geval al lovend ontvangen, dus wellicht is het een waardevolle toevoeging aan de 3DS-line-up van 2017.

Metroid: Samus Returns – 15 september

Metroid: Samus Returns werd ná de grote aankondiging van Metroid Prime 4 doodleuk onthuld tijdens Nintendo Treehouse op E3, maar dat betekent niet dat de handheldgame onderdoet voor Prime 4. Samus Returns is namelijk een remake van het tweede deel voor de Game Boy en lijkt alles wat er mis is met het origineel te verbeteren. Zo voegt het een broodnodige wereldkaart toe, waardoor de tweedimensionale verken-gameplay een stuk dragelijker wordt.

Ook krijgt de game een paar moderne foefjes, die wellicht afgekeken zijn van Metroid Other M. Spelers kunnen bij de juiste timing een filmische counter inzetten en Samus kan voor het eerst aan de randen van een level hangen. Daarnaast wordt het richten preciezer en zijn wall jumps geen probleem. Wie bang is voor een pure actiegame hoeft zich echter geen zorgen te maken, want Metroid-regisseur Yoshio Sakamoto heeft de leiding over de ontwikkeling.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions – 6 oktober

In 2003 verscheen de eerste Mario & Luigi voor de Game Boy Advance, waarmee de handheld rpg-serie van start ging. Na een aantal hele vermakelijke games keert Nintendo terug naar de wortels van de serie, met Mario & Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions. In de game wordt Peach zelf niet ontvoerd, maar wordt haar stem van haar afgenomen. Mario & Luigi zijn de kwaadste niet en reizen naar het BeanBean Kingdom om die weer terug te halen. In de basis bestaat de gameplay nog steeds uit het gelijktijdig besturen van de twee loodgieters in turn-based gevechten en slimme platformpuzzels oplossen. De vernieuwing is dat je de aanvallen actief moet uitvoeren om schade te doen of te voorkomen.

Uiteraard heeft de game een grafische update gekregen, maar de pixel-art van het origineel wordt behouden. Verder is de modus Minion Quest: The Search for Bowser toegevoegd, waarin de onwaarschijnlijke held Captain Goomba de hoofdrol speelt. Deze lollige extra vertelt het verhaal van bekende vijanden uit de game, en is misschien wel een leuke toevoeging voor spelers van de Game Boy Advance-versie.

Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon – 17 november

We weten nog heel weinig over deze alternatieve verhaallijn van Pokémon Sun en Moon. De nieuwe Alola-regio was eind vorig jaar voor velen de reden om alsnog een 3DS in huis te halen en sinds de aankondiging van Ultra Sun & Moon weten we waarom Nintendo verwacht nog miljoenen handhelds te verkopen. De vraag is of deze spin-offs de moeite waard gaan zijn om wederom op reis te gaan en de beste te worden.



Game Freak belooft in ieder geval dat de games een nieuw verhaal en nieuwe pokémon bevatten, wat voor de hardcore spelers in ieder geval genoeg zal zijn. Er wordt overigens ook gespeculeerd over meer nieuwe eilanden en de mogelijke terugkeer van gyms, wat Ultra Sun & Ultra Moon nog een stuk interessanter kan maken.

Door: Jacco Peek