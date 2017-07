Uncharted: The Lost Legacy (hands-on preview) - Het dessert

Communicatiemanager Scott Lowe drukt ons op het hart dat Shaun Escayg en Kurt Margenau echt wel heel veel ervaring in de game-industrie hebben. Jaren, bij Naughty Dog en bij andere studio’s. Alsof de aanwezige journaille overtuigd moet worden dat Uncharted: The Lost Legacy in goede handen is bij de nieuwe creative director en game director, en zonder messias Neil Druckmann aan de knoppen. Een uur met de game bewijst dat die overtuigingsdrang nergens voor nodig is. The Lost Legacy voelt, oogt en speelt van top tot teen als Uncharted.



Zo logisch is dat niet. Voor wie het heeft gemist: voor het eerst speelt niet Nathan Drake, maar een vrouw de hoofdrol in een Uncharted-game. Een oude bekende, maar toch. Chloe Frazer is, samen met de eveneens terugkerende Nadine Ross, het gezicht van deze uit de hand gelopen downloadbare content. Tevens is het concept van verhalende dlc nieuw voor de serie. Nooit eerder werd er een stuk verhaal aan een hoofdgame geplakt - maar sinds de fantastische Left Behind-uitbreiding van The Last of Us heeft Naughty Dog zich gerealiseerd dat mensen wel op zo’n dessert zitten te wachten.

Nieuw avontuur

Grappig genoeg heeft The Lost Legacy verhalenderwijs niets met Uncharted 4 te maken. Het is een nieuw avontuur op een nieuwe locatie (India), in een periode na de gebeurtenissen van het vierde deel. Van die nieuwe locatie krijgen we tijdens de previewsessie een open level te spelen dat in zijn opzet doet denken aan het Madagaskar van A Thief’s End. Wederom staat een 4x4 tot je beschikking ter vervoer, staan er wat tempels verspreid waarvan je zelf maar moet zien in welke volgorde je ze verkent, en weer zijn er soldaten geposteerd op die tempels. Uncharted zou natuurlijk Uncharted niet zijn zonder een slechterik met een groot leger, die jou net altijd een stap voor is.



Een uur rondrijden door de Western Ghats voelt daardoor meer als thuiskomen dan op vakantie gaan. Voor je het weet spring je van platform naar platform om even een puzzel op te lossen. Voor je het weet kruip je weer door het gras om vijanden uit te schakelen met een verrassingsaanval. En voor je het weet ben je weer gewend aan de conversaties tussen protagonist en sidekick.

Koning van de graphics

Ook zonder het verrassingselement is het fijn vertoeven in het waterrijke landschap van India. Naughty Dog was, is en zal altijd koning van de graphics zijn op PlayStation en dat is hier niet anders. Dit kleine stukje open wereld barst van de vergezichten en details, zeker op de PS4 Pro-versie van de game. Uncharted was altijd op zijn best in groene, bosrijke omgevingen, en The Lost Legacy biedt exact dat. Wie zich dit jaar geen wereldreis kan veroorloven in de zomervakantie zit goed bij deze virtuele variant op het Indiase binnenland.



De vernieuwingen die The Lost Legacy op gameplaygebied biedt, zijn een lockpick-functie, om bijvoorbeeld wapenkratten te ontgrendelen, een paar nieuwe soorten collectibles en (in ieder geval in het open gebied) een landkaart die je kunt vullen met herkenningspunten door à la Assassin’s Creed een toren te beklimmen.

Maar goed. Aan een speelsessie in een open level waar geen enkele plotontwikkeling plaatsvind is het moeilijk om te beoordelen welke kant Uncharted: The Lost Legacy precies op gaat. Hoewel de game inmiddels wordt gepresenteerd als los product, is het duidelijk dlc, in de zin dat de controls en opzet exact hetzelfde zijn als in deel 4. A Thief’s End was op dat gebied solide en gevarieerd genoeg om voor een langere periode boeiend te blijven – dus zou dat hier ook wel goed moeten zitten.



Terug in de tijd

Waar The Lost Legacy zich moet gaan bewijzen is op het gebied van verhaal en personages. Tijdens een van de gesprekken tijdens de demo blijkt hoe zowel Nadine als Chloe in de voetsporen treden van hun vaders – de een zette het privéleger op waar Nadine later de leiding over kreeg; vader Frazer was een archeoloog. Het is interessant om te zien wat Naughty Dog precies gaat doen met de voormalige antagonist en sidekick.



Uncharted 4 voelt als lang geleden, mede omdat er sindsdien geen (boeiende) games van dezelfde soort zijn verschenen: verhalend, lineair en compact. Sindsdien is de aandacht verlegd naar Zelda en Horizon: Zero Dawn, games die je niet zorgvuldig bij de hand nemen langs een strak geregisseerd script. The Lost Legacy lijkt, in zijn eenvoud, op momenten een stapje terug in de tijd. Maar The Lost Legacy is Uncharted, en Uncharted staat garant voor plottwists, onmogelijke ontsnappingen, geloofwaardige dialogen, menselijke personages, prachtige graphics en Spektakel met een hoofdletter S. Dat een aantal van die kenmerken al afgevinkt mogen worden op de checklist geeft vertrouwen, plus het simpele feit dat Naughty Dog nog nooit een slecht product heeft afgeleverd. Wie er ook aan het roer staat.

Uncharted: The Lost Legacy verschijnt op 23 augustus exclusief voor PlayStation 4.