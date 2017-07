Gran Turismo Sport preview (hands-on) - Gooit het stuur om

Gran Turismo Sport wordt anders dan zijn voorgangers. Behoorlijk anders. En dat allemaal om aan de nieuwe, torenhoge ambities van bedenker Kazunori Yamauchi te kunnen voldoen. Een verslag van een exclusief bezoek aan ontwikkelstudio Polyphony Digital in Tokio.



Gran Turismo 6, dat nota bene met de PS4 vers in de schappen nog op de vorige console van Sony uitkwam, was een relatieve tegenvaller. De verkoopsuccessen van zijn illustere voorgangers werden ditmaal verre van behaald. Dus moest het in de toekomst anders, wist ook Yamauchi. Waarvan akte.

Wereldkampioenschap

Een cruciaal element in de afweging om van GT Sport meer een echte racegame te maken, in plaats van een game waarin vooral het verzamelen van auto’s centraal staat, kwam door benadering van de internationale autosportfederatie FIA. Uit die hoek kwam de vraag of Yamauchi wilde bijdragen aan ‘de toekomst van de racerij voor de komende honderd jaar’, zoals zijn trouwe tolk het voor ons formuleerde.



Om het anders te formuleren: GT Sport moest en zou helemaal gemaakt worden voor e-sports. Naar een carrièremodus zoals we die sinds de allereerste editie op de eerste PlayStation kennen, kun je dit keer fluiten. Onlineracen moet het kloppende hart van GT Sport vormen. Of dat ook zal lukken, hangt natuurlijk voor een belangrijk deel af van de online infrastructuur die Polyphony en Sony opzetten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de combinatie van Gran Turismo en racen via internet niet altijd even gelukkig is. GT6 had het aardig voor elkaar, maar in GT5 was multiplayer een grote bron van frustratie.

Tijdens onze speelsessie bij Polyphony hebben we dan ook zowel individueel als competitief tegen anderen geracet – probleemloos, al is dat in een afgesloten studio-omgeving weinig representatief. Wél gaf het de gelegenheid om diverse mogelijkheden te bekijken en ervaren. Alle gangbare hostingopties zijn aanwezig om onlinewedstrijden interessant te maken. Vooral op het gebied van matchmaking moet GT Sport zich onderscheiden: middels twee aparte graadmeters wordt niet alleen je vaardigheid, maar ook je netheid achter het stuur bijgehouden. Om daaraan te werken zijn er diverse cursussen en speciale uitdagingen, opgetuigd als singleplayerstand, los van de mogelijkheden om losse races te rijden.



Offers

Verreweg het grootste offer dat Gran Turismo maakt met de nieuwe aanpan is te vinden in de autoselectie. De status van GT als racegame met een catalogus van pakweg duizend modellen is verleden tijd. Ditmaal zal je het met zo’n honderdvijftig moeten doen, waarvan bijna alle modellen ook nog eens recent zijn. Een noodzakelijk compromis voor Yamauchi, die erop staat dat elk model tot in de fijnste details door zijn eigen medewerkers virtueel wordt vastgelegd – een proces dat per wagen zes maanden duurt. Keerzijde van het verhaal: er is ditmaal geen onderscheid meer tussen verouderde standaard- en prachtige premiumauto’s. Ook qua circuits worden om dergelijke reden concessies gedaan.

Daarom komt het zwaartepunt des te meer te liggen op het rijgedrag van de auto. Verwacht van GT Sport nog steeds niet het toppunt van simulatie, zoals in iRacing. Wel benadert de Japanse game het gevoel van spellen als Project Cars: niet alleen op de asfaltcircuits, maar ook in de (eigenlijk wel veel te brede) onverharde rallyparcoursen. Bovendien moet de schaalbaarheid van het rijgedrag, met tal van niveaus voor de diverse hulpmiddelen, de instapdrempel laag houden, waardoor GT Sport als ‘semi-e-sports-simracer’ een bredere doelgroep kan aanspreken.



Passie

Los van de opzet en content valt vooral weer op hoezeer de passie van Yamauchi en zijn mensen voor auto’s en doorklinkt in het virtuele. Niet alleen door de vormgeving van auto’s en omgevingen, maar ook door de manier waarop het licht valt (ook met dank aan de HDR-functionaliteit van de PS4 Pro), auto’s die op tempo over hobbels een vonkenregen achterlaten en zelfs het motorgeluid dat aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van het verleden. Over een dynamische dag- en nachtcyclus, veranderende weersomstandigheden, autoschade en mechanische pech is echter nog geen duidelijkheid. Ook van de vr-functionaliteit hoeven we in eerste instantie waarschijnlijk niet veel te verwachten.



Dat maakt Gran Turismo Sport nu, pakweg een kwartaal voor de release eind oktober, wel tot een gefocust spel. We hoeven niet te rekenen op een overload aan content en verschillende soorten ervaringen achter het stuur, maar een gepolijst, doelgericht racespel dat de pure sensatie van competitie wil overbrengen. Een gewaagde nieuwe richting voor de franchise, maar wel een die veelbetekenend kan zijn voor de toekomst van games én autosport.

Gran Turismo Sport is vanaf 17 oktober beschikbaar op PlayStation 4.