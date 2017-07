De Bioscoopstoel #27– It, Flatliners en Taboo

De maandag was nooit de leukste dag van de week… ‘was’ inderdaad, want sinds precies zevenentwintig weken geleden vind je elke maandag op InsideGamer een nieuwe Bioscoopstoel! In deze rubriek neemt Michel het laatste film- en serienieuws met je door en zie je de nieuwste trailers.

In de bioscoop

Ik ben bepaald niet van de romantische komedies, maar soms zit er een film tussen die wél de moeite waard is. Hoewel ik hem zelf nog moet zien, zijn de critici lovend over The Big Sick, die vanaf donderdag in de bioscoop draait. Het is het waargebeurde verhaal van de New Yorkse stand-up comedian Kumail Nanjiani, die verliefd wordt op Emily maar dat geheim moet houden voor zijn Pakistaanse ouders. Dat klinkt overigens best bekend als je onlangs de serie Master of None hebt gekeken, waar liefde tussen verschillende culturen ook erg gevat in beeld werd gebracht. Ondanks dat dit genre niet mijn favoriet is, heb ik door de positieve recensies toch wel zin gekregen in The Big Sick!



Hype

Na een superdrukke vorige editie van de Bioscoopstoel dankzij de San Diego Comic-Con doen we het íets rustiger aan deze week, maar gelukkig zijn er toch een aantal trailers uitgekomen die je tijd meer dan waard zijn.

We beginnen met de derde trailer van een film waar ik persoonlijk erg naar uitkijk: It. Ik was als kind (en eigenlijk nog steeds) een groot fan van de miniserie uit de jaren ’90 die Stephen Kings epos op fenomenale wijze en met veel gevoel voor sfeer verfilmde. Natuurlijk kwam dat vooral door Tim Curry, die als een mysterieus, moordlustig wezen van gedaante kon wisselen, maar toch bovenal als Pennywise the Dancing Clown door het leven ging. Mij joeg hij de stuipen op het. Dat opgelopen jeugdtrauma gaat de Pennywise van acteur Bill Skarsgård waarschijnlijk nooit evenaren, en toch vind ik de film er tot nu toe grandioos uitzien.

De kindacteurs lijken goed te acteren, de sfeer die het lugubere stadje Derry uitstraalt zit er wederom goed in (al speelt deze film zich in de jaren ’80 af, in plaats van de jaren ’50 uit het origineel en het boek), en de keuze van de makers om alleen een helft van het dikke boek te verfilmen en de tweede helft voor een eventueel vervolg over te laten, kan ik ook goed begrijpen. Vanaf 7 september gaan we zien of dit een geslaagde verfilming is.



In een eerdere Bioscoopstoel plaatste ik al de eerste trailer van Flatliners, de reboot van het origineel uit 1990 met onder andere Kevin Bacon en Kiefer Sutherland in de hoofdrol, en nu is de tweede trailer verschenen. Leuk gegeven is dat deze film een ‘soft reboot’ is, en dat het dus tevens als los vervolg op het origineel functioneert (waardoor Sutherland zelfs terugkeert!). Net als het origineel draait Flatliners om studenten die zichzelf kort om zeep helpen om zo een bijna-doodervaring mee te maken, maar dat dit niet zo’n gezonde bezigheid is blijkt al snel genoeg. Wederom een film die inspeelt op de nostalgie van filmkijkers uit de jaren ’90 dus, en potverdrie, ik trap er nog in ook!



George Clooney regisseert zelf ook regelmatig films, en voor Suburbicon gebruikte hij een script geschreven door de gebroeders Coen (Fargo, The Big Lebowski, No Country For Old Men). Zo, dat trekt de aandacht alvast lekker. Deze zwarte comedy draait om een gezinsman (Matt Damon) die wraak wil nemen op de moordenaars van zijn vrouw. Ook goed nieuws is dat Oscar Isaac (Star Wars: The Force Awakens, Ex Machina) in de film zit als corrupte politieagent. In november komt de film uit. Zeg nou zelf, als we deze trailer mogen geloven is dit stiekem toch gewoon de nieuwe Coen-film?



We gaan nog even terug naar Stephen King. Als groot fan van zijn zevendelige reeks The Dark Tower kijk ik al ongeveer een decennium uit naar de verfilming van de reeks, en na vele geruchten en uitstel is hij nu eindelijk in de maak. Ik ben alleen nog niet helemaal overtuigd door de eerste trailers, ondanks de aanwezigheid van acteerkanonnen Idris Elba en Matthew McConaughey. In deze video, bestaande uit een losstaande animatie, gevolgd door wat filmbeelden, wordt aan kijkers uitgelegd wat lezers al weten: de Dark Tower-verhalen verbinden alle Stephen King-verhalen en eigenlijk uiteindelijk ook alle fictie die ooit door de mensheid is verzonnen. In onderstaande video komen een hoop connecties met ander King-werk voorbij. Kun jij ze allemaal vinden?



Het is de week van de films die we al eens eerder in de Bioscoopstoel hebben behandeld, zo lijkt het. Want ook Detroit, van de regisseur achter Zero Dark Thirty en The Hurt Locker, kwam al eens eerder voorbij. Ook deze film heeft een nieuwe trailer gekregen. Detroit is gebaseerd op een waargebeurd verhaal: nadat de politie een bar in Detroit binnenviel in juli ’67 ontstond er een vijf dagen durende rel in de stad tussen de burgers en de politie. Gezien het vorige werk van Kathryn Bigelow zou dat wel weer eens een ijzingwekkend spannende paar uur op kunnen leveren.



En dan sluiten we het Hype-gedeelte af met nóg een film die ik al eens eerder behandelde: Shot Caller, met Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister in Game of Thrones) in de hoofdrol, draait om een zakenman die dronken achter het stuur kruipt en daardoor een dodelijk ongeluk veroorzaakt. In de gevangenis wordt hij gedwongen om zijn persoonlijkheid aan te passen om zo te kunnen overleven. Dat ziet er in onderstaande trailer erg broeierig uit. Eentje om voorzichtig op de radar te houden!



In de wandelgangen

Oops! Deze gelekte promobeelden voor Star Wars: The Last Jedi horen helemaal niet op het internet te staan, maar ja, nu is het te laat. Hoewel er flink wat beelden zijn gelekt, is de meest interessante de promoshot van Supreme Leader Snoke, die we al kort als een gigantisch hologram zagen in The Force Awakens. De slechterik wordt gespeeld door Andy Serkis en het lijkt er op dat we meer van hem gaan zien in The Last Jedi. Is hij de Emperor van deze Star Wars-trilogie? De foto’s kun je overigens bekijken in een nieuwspost op InsideGamer van afgelopen vrijdag.

Persoonlijke tip

Zo nu en dan laat ik niet andere redacteuren aan het woord, maar geef ik zelf een tip voor een serie. Hoewel Taboo, van de maker van Peaky Blinders, al sinds 10 januari verkrijgbaar is, heb ik afgelopen weken er mijn tanden in gezet en ik kan de serie van harte aanraden! De miniserie uit Groot-Brittannië heeft Tom Hardy in de hoofdrol en voor hem was dit echt een passieproject. James Keziah Delaney keert terug naar Groot-Brittannië vanuit Afrika om bij de begrafenis van zijn vader te zijn. Hij wordt daar allerminst hartelijk verwelkomd. Je kunt de serie in Nederland via Videoland kijken. Doen!



Dat waren de nieuwe films, trailers en de tip voor deze week. Ik zie jullie volgende week maandag graag weer terug!