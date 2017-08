InsideGamer had de eer om verslag te doen van het allereerste ARMS-toernooi van Nederland. Zo op het eerste gezicht lijkt de game een vrolijke, oppervlakkige fighter, maar tijdens het toernooi kwamen we erachter dat er een hoop meer diepgang in schuilt dan we dachten. En dat bleek al helemaal uit de bloedstollende finale.