IG Q&A: Wat vind je de allerbeste adventuregame ooit?

In de jaren '80 en '90 was het genre point-and-click adventuregame erg populair. Denk aan titels als King's Quest en Monkey Island, maar ook Grim Fandango en Day of the Tentacle, die beiden onlangs als gratis PlayStation Plus-titels verschenen. Hoewel het gouden tijdperk van de typische point-and-click adventure game ver in het verleden ligt, koestert onze redactie nog veel liefde voor dit verloren genre. Vandaar dat we ze vragen: Wat vind je de allerbeste point-and-click adventuregame ooit?

Martin Verschoor

Ik kan niks anders zeggen dan Tex Murphy: Under a Killing Moon (Nou ja, misschien Phantasmagoria dan). Deze game kwam uit in 1994 en dat moment begon ik net de wondere wereld van videogames te ondekken. Ik zat toen nog Ducktales te spelen op de op iets met knoppen, toen een vriendje van me een gloednieuwe 486 kreeg, met daarbij de game Under a Killing Moon. Eigenlijk mocht ik die jongen nog geen eens zo graag, maar hij had een 486, met Under a Killing Moon. Weken hebben we bij hem thuis gespeeld. Natuurlijk was ik met mijn twaalf jaar nog veel te jong om maar enig idee te hebben waar de game over gaat. Maar ik vond het magisch om deze interactieve film te zien op het crt-scherm.

Onlangs heb ik de hele serie van Tex Murphy gekocht in een bundel, die nu staat te shinen in m'n Steam library. Voorzichtig heb ik ool Under a Killing Moon voor het eerst weer opgestart en natuurlijk ziet het er nu niet meer uit, maar het is nog steeds even magisch als 23 jaar geleden en ik weet nu eindelijk waar deze game over gaat.

Arthur van Vliet

Fuck it, ik ga er gewoon vijf noemen. Riven, omdat geen game ooit zo'n prachtige mysterieuze uitgestorven wereld, met slechts hints naar een beschaving, wist te schetsen. En hoe: de opvolger van Myst ziet er nog beter uit dan menig game van twintig jaar later. Monkey Island 2, alleen al vanwege het verhaal dat alles wat ik voor waar aannam op zijn kop zette. The Curse of Monkey Island, omdat het een hilarische tekenfilm was die tot leven kwam. Machinarium, omdat het als enige adventure van na het jaar 2000 zich mag meten met de games uit de hoogtijdagen van het adventuretijdperk. En Grim Fandango natuurlijk, de allerbeste, meest volwassene, meest unieke, meest menselijke, levende, grappige, verdrietige, mooie game van allemaal.

Thijs Barnard

Ik vond Point & Click games eigenlijk altijd een beetje saai, maar voor Indiana Jones & The Fate of Atlantis maak ik graag een uitzondering. Die game heeft leuke puzzels, precies de goede sfeer en bovendien een uitstekend verhaal. Ik had jarenlang ergens stiekem de hoop dat ze het lot van Atlantis zouden verfilmen, maar daarvoor in de plaats kregen we Kingdom of the Crystal Skull...

Dennis Mons

Ik ga soort van mee met de mening van Thijs. In ieder geval qua de hoop dat ze Fate of Atlantis zouden verfilmen in plaats van 'die film die niet genoemd mag worden'. Maar mijn favoriete adventure/Indiana Jones-game is absoluut The Last Crusade: The Graphic Adventure (niet te verwarren met de action game). Toen het spel uit kwam was ik slechts 12 jaar oud en ik kan me herinneren dat ik tot diep in de nacht doorspeelde (voordeel van gescheiden ouders, mijn vader liet van alles toe als ik maar blij was). Fantastische puzzels en heerlijk dialogen! Na die game werd ik enorm verliefd op zo'n beetje alle LucasArts point & clicks.

Bart Vermeulen

Ik moet eerlijk bekennen dat ik geen favoriete point-and-click game heb, simpelweg omdat ik ze amper gespeeld heb. De enige spellen die ik echt gespeeld heb en in de buurt komen zijn Professor Layton-spellen en de Ace Attorney-reeks, maar die zijn toch niet helemaal point-and-click te noemen. Wel heb ik zo af en toe Freddi Fish gespeeld als kind en dat was toen leuk. Nu ik er als volwassene op terugkijk zijn het gewoon compleet maffe spellen, maar goed. Het lijkt me leuk om eens Grim Fandango of de Monkey Island-serie te spelen, maar er zijn momenteel te veel andere spellen die ik wil spelen.

Eline Oosterloo

Day of the Tentacle is mijn favoriete point-and-click adventuregame. Ik heb deze game vroeger nooit gespeeld, maar pas opgepakt toen deze gratis verscheen als PlayStation Plus-titel. Het verhaal is simpel, maar op een leuke manier gebracht. Je speelt namelijk als drie personages, Bernard, Hoagie en Laverne, die allemaal in een ander tijdperk belangrijk. Het is de bedoeling om steeds van personage te wisselen en in verschillende tijden puzzels op te lossen om de duivelse Purple Tentacle te stoppen van wereldoverheersing. Van monologen tegen mummies tot hamsters in de magnetron, niets te gek voor Day of the Tentacle, en het is precies die humor waar ik van hou. Ook moet ik zeggen dat ik vind dat dit spel, ondanks zijn genre, een nog vrij vlotte pacing heeft. Als je deze game van LucasArts nog niet gespeeld hebt, kan ik hem zeker aanraden.