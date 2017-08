Wat spelen we dit weekend? 5 en 6 augustus

Het is alweer bijna weekend en helaas blijven de zomerse temperaturen uit. Gelukkig hebben we altijd toffe games om ons binnen vier muren mee te vermaken! Misschien kijk je al uit naar de toffe gamereleases van augustus die we deze week op een rijtje hebben gezet. Of wellicht kun je niet wachten tot de Overwatch Summer Games volgende week weer van start gaan voor een verhit potje Lúcioball. In elk geval pakken wij onze controllers, muizen en toetsenborden er weer bij dit weekend. We lezen graag in de comments wat jullie allemaal gaan spelen! Wie weet halen wij er nog wel inspiratie uit.





Simon Zijlemans

Vorige week liet ik het maar aan jullie over wat ik zou gaan spelen, Danganronpa of Persona 5. Nadat iemand Daganronpa riep in de comments, besloot ik de game maar even te checken. Drie dagen later en met vierkante ogen zag ik de credits voorbij rollen van wat echt een intens vette game was. Enfin, gelukkig heb ik de bundel gekocht waar deel 2 ook in zit, dus ik zou meteen door kunnen. Ware het niet dat ik inmiddels Tacoma op m'n Xbox One geïnstalleerd heb en daar kijk ik pas twee jaar heel erg naar uit. Is van de makers van Gone Home, wat ik een hele fijne game vond en ik hartje Walking Simulators. Dus, Danganronpa 2, nog heel even wachten, jou zie ik volgende week wel.

Laura Kempenaar

Dit weekend laat ik mezelf af en toe afstraffen door Dr Kawashima en duik ik in de kleurrijke wereld van Splatoon 2. Ik ben razend benieuwd hoe die verschilt met de eerste en natuurlijk of die dikke kat er nog inzit. Verder staat er nog een seizoen Ballers én een seizoen New Girl op me te wachten, dus ik kan me helemaal onderdompelen in een zee van entertainment. Heerlijk!

Bert de Vries

Eigenlijk wilde ik Tacoma bewaren voor dit weekend, maar nieuwsgierigheid maakte zich van mij meester. Ik heb er zo lang op gewacht! En nu ben ik er al bijna doorheen! Gelukkig zijn er meer kekke games uitgekomen, de laatste paar dagen. Ik ben heel benieuwd naar Pyre en ik wil heel graag Slime Rancher checken. Na al die jaren enorme hoeveelheden slimes te hebben vermoord in jrpg's wordt het tijd iets terug te doen. En Overwatch. Want ja, Overwatch.

Dennis Mons

Dit weekend ga ik waarschijnlijk verdraaid weinig gamen. Moet namelijk nog flink wat vragen maken voor de pubquiz die ik maandag presenteer in The Poolbar in Amsterdam (*hint hint*, kom langs) en organiseer zondag een 8-ball toernooi in de zelfde tent *hint hint* (pluggen als een malle). Maar nu ik voldoende mensen heb weten te spammen met niet-gamegerelateerde zaken; als ik zondagavond wel nog even een momentje heb in de trein of thuis, ga ik zeker wat potjes ARMS spelen. Na het zien van de strategische diepgang van de game tijdens het eerste ARMS-toernooi van Nederland ben ik eigenlijk best wel verbluft door het spel. Zo goed als die toernooispelers zal ik niet worden, maar er komt meer bij kijken dan wat rondzwaaien met de Joy-Cons.

Bart Vermeulen

De laatste weken ben ik weer helemaal in een Zelda-mood. Ik ben inmiddels alweer door The Minish Cap, Twilight Princess, Oracle of Seasons (mijn eerste Zelda) en Oracle of Ages (mijn tweede Zelda) heen gestormd. Wat voelde het goed om nu eindelijk geheel zelfstandig de code die Jabu Jabu’s Belly heet, Ages’ zevende dungeon, te kraken. Stel je de Water Temple in 2D en op een klein Gameboy-scherm voor en je hebt Jabu Jabu’s Belly. Totale verwarring. Link’s Awakening kon natuurlijk niet uitblijven en ik ben daarin net aangekomen bij Eagle’s Tower. Dit weekend ben ik vooral druk bezig met verhuizen, maar wellicht kan ik de toren nog ergens slopen…of toch kraken en een Switch met Breat of the Wild kopen? Hmm...

Eline Oosterloo

Dit weekend ga ik voor het eerst Dungeons and Dragons spelen en daarnaast vooral Hearthstone. Ik hou er vooral van om Arena te spelen en te spelen met decks die ik gedraft heb uit gelimiteerde opties. Aangezien ik recentelijk een Arena-run van twaalf wins en eentje van elf wins heb behaald, heb ik genoeg gold om dit nog veel vaker te doen. En dan niet vergeten Frost Lord Ahune te bedanken; hij geeft namelijk nog steeds een gratis win weg en soms zelfs gratis toegang tot Arena tijdens het Frost Festival-evenement. Hopelijk trek ik mooie kaarten uit mijn nieuwe pakjes!