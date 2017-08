Metroid: Samus Returns preview – Samus is verbluffend mooi op 3DS

Na een zesjarige stilte rondom de Metroid-serie bracht Nintendo in 2016 de 3DS-game Metroid Prime: Federation Forces uit. Na de aankondiging op E3 2016 werd de game meteen met de grond gelijk gemaakt met als gevolg dat de game na de release keihard flopte. Spijtig, aangezien Federation Forces op zich niet slecht is. Het wist echter bij lange na niet de honger naar een volwaardige opvolger te stillen.

Op basis van wat we op E3 2017 hebben gezien heeft Nintendo zich klaarblijkelijk voorgenomen om het goed te maken met de fans en dit kan natuurlijk maar op een manier, namelijk door Samus Aran terug te laten keren. Onze favoriete premiejager keert terug naar de planeet SR388 om, net als in 1991 op de Gameboy in Metroid 2: Return of Samus, korte metten te maken met de levensgevaarlijke Metroids.

Metroid: Samus Returns is een remake van het in 1991 verschenen tweede deel in de Metroid-reeks. In Metroid: Samus Returns stuurt de Galactic Federation een aantal teams naar SR388 om de Metroids eens en voor altijd te elimineren, gezien het gevaar dat zij vormen voor het heelal. Nadat elk team lijkt te zijn verdwenen krijgt Samus Aran de taak om de parasitaire Metroids uit te schakelen. Voor wie Metroid 2 heeft gespeeld is dit bekende kost. De verrassingen zitten hem vooral in de gameplay en in het uiterlijk van de game, want er is aardig wat veranderd in de 26 jaar die er tussen het origineel en Metroid: Samus Returns zit.

Fijne toevoegingen

In tegenstelling tot veel side-scrollers bestaat Metroid: Samus Returns uit één groot level dat verdeeld is in verschillende zones, die weer te bereiken zijn door middel van zogenaamde teleport-stations en liften. De game is daarom allesbehalve linear en nodigt uit om de wereld van SR388 tot in de duisterste hoekjes te verkennen.

Hoewel het originele spelconcept grotendeels in stand gehouden wordt, heeft Nintendo verschillende gameplaymechanieken toegevoegd die de spelervaring absoluut ten goede komen. Samus kan zich bijvoorbeeld vasthouden aan randjes en nog steeds gebruik maken van haar Arm Cannon. Ook het gevechtssysteem heeft de nodige aanpassingen gekregen. Zo kunnen spelers door L ingedrukt te houden vrij richten, wat het een stuk makkelijker maakt om te mikken op een vijand.

Daarnaast is er een nieuwe tegenaanval geïntroduceerd. Door op het juiste moment op X te drukken slaat Samus vijanden met haar Arm Cannon, waardoor ze direct een hoop schade aanricht. Het maakt timing een stuk belangrijker tijdens gevechten, zeker wanneer we onze eerste Metroid — een insectachtige die razendsnel op Samus afvliegt — tegenkomen. Tijdens dit gevecht merkten we dat het van belang is om eerst het aanvalspatroon van de Metroid door te krijgen om vervolgens uit te halen met een tegenaanval.

De meest interessante toevoegingen zijn de Aieon Abilities. Deze vaardigheden kosten energie, maar zorgen voor de nodige diepgang. Zo maakten we tijdens onze sessie gebruik van de vaardigheid Scan Pulse, waarmee bepaalde gedeeltes van het level worden onthuld op de kaart. Het nodigt uit om op onderzoek uit te gaan en manieren te ontdekken om zelfs de meeste afgelegen stukjes map proberen te bereiken.

Een genot om naar te kijken

Hoewel de 3DS uiteraard niet bekend staat als een handheld met de meest geavanceerde specificaties ziet Metroid: Samus Returns er werkelijk verbluffend mooi uit op de 3DS. Nooit eerder knalden Samus en de wereld om haar heen zo gedetailleerd van een handheldscherm. Het gebruik van diepe kleuren in combinatie met de vernieuwde en vloeiende animaties zorgt ervoor dat de game constant wist te imponeren tijdens onze speelsessie. En als kers op de taart schakelt de game op momenten over naar een 2.5D-scenario om animaties wat kracht bij te zetten.

Naast de mooie kleuren en animaties is de spelwereld minstens net zo indrukwekkend. Metroid: Samus Returns profiteert nadrukkelijk van de 26 jaar ontwikkeling die de techniek heeft doorgemaakt sinds het origineel, met gelaagde, wonderbaarlijke omgevingen. Het decor heeft meer diepte, maar roept het claustrofobische gevoel op dat we kennen van de thuisplaneet van de Metroids.

Fans van het eerste uur zullen als vanouds smullen van een 2D side-scroller in het Metroid-universum. Voor nieuwkomers wordt Metroid: Samus Returns een goed moment om in te stappen, aangezien het origineel — en daarmee Metroid: Samus Returns — een belangrijke schakel is in het verhaal van de Metroid-reeks. Over iets meer dan vijf weken keert Samus eindelijk terug en met Metroid Prime 4 in het verschiet kunnen we nagenoeg met alle zekerheid stellen: Samus is here to stay.

Metroid: Samus Returns verschijnt 15 september voor Nintendo 3DS



Door: Brian Artiles Govita