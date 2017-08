Op verzoek – De leukste robots in games

Robots zijn al lange tijd een populair fenomeen en bijvoorbeeld de verwondering over hoe intelligent we robots in de toekomst kunnen maken is nog altijd sterk. Het is dan ook geen verrassing dat er in de gamewereld op los gefantaseerd wordt wat betreft robots. Spelontwikkelaars hebben ons een breed aanbod gegeven van verschillende robots, die elk eigen persoonlijkheid en fysieke kenmerken hebben. En uiteraard bieden ze ons een hoop soorten gameplay! Deze week in Op verzoek zetten we vijf van onze favoriete gaming-robots op een rijtje.

Ratchet and Clank - Clank

De bekende sidekick van Ratchet uit de Ratchet & Clank-serie kan natuurlijk niet ontbreken aan deze lijst. Hij is gecreëerd in de robotfabriek op de planeet Quartu. Zijn echte naam is XJ-0461, maar Ratchet heeft hem de bijnaam Clank gegeven toen hij naar de planeet Novalis vloog in zijn ruimteschip. Toen het schip heen en weer schommelde viel XJ-0461 tegen de zijkant van het schip, wat een “clank”-geluid maakte. Zo simpel kan een bijnaam soms ontstaan.

Clank is misschien niet groot gebouwd, maar wel slim. Hij is berekenend, spreekt zeer keurig – met vaak het nodige sarcasme – en is een goede tegenhanger van de meer avontuurlijke en heldhaftige Ratchet. Bovendien levert die intelligentie soms leuke variaties in de gameplay op, die doorgaans toch gericht is op unieke wapens gebruiken om vijanden op creatieve wijze mee kapot te maken. Met Clank ben je meer bezig met puzzels oplossen, maar ook hij kan zijn metalen vuistjes gebruiken als het echt moet.

Chrono Trigger – Robo

Robo is een robot in de steampunk-stijl van Chrono Trigger uit 1995, ontworpen door de maker van Dragonball, Akira Toriyama. Zijn echte naam is Prometheus en hij introduceert zichzelf met zijn serienummer R66-Y. Deze robot is nieuw leven ingeblazen door Lucca in 2300AD, de monteur van het team, na een 300-jaar durende diepe slaap, waarna hij de naam Robo krijgt. Als Robo tot zinnen komt na dat mechanische coma is hij al zijn herinneringen kwijt, samen met zijn voorgeprogrammeerde missie.

Samen met Crono, de hoofdpersoon van uit Chrono Trigger, reist hij naar een afgelegen fabriek, waar zij een minder dan warm ontvangen worden door andere robots uit de R-serie. Robo ontdekt dat hij eigenlijk geprogrammeerd is om de mensheid uit te roeien, net als de rest van zijn robotfamilie. Robo verzet zich hier echter tegen en helpt Lucca en Crono met zijn robotarm en schaduwmagie op hun missie Lavos te verslaan. Zijn loyaliteit, behulpzaamheid en onwetendheid maken deze robot ontzettend aandoenlijk. Als de missie voltooid is, gaat elk lid uit het team weer terug naar zijn of haar eigen tijd. Tijdens Robo’s afscheid van Lucca vertelt hij haar dat zij hem de betekenis van menselijke emotie heeft laten zien.

Chibi-Robo! – Chibi-Robo

In 2005 maakten we op Nintendo Gamecube kennis met Chibi-Robo, in zijn gelijknamige game. Chibi-Robo (‘chibi’ is een Japans woord voor een klein personage met een relatief groot hoofd) doet zijn naam ook eer aan , want hij is niet langer dan tien centimeter.Bovendien is hij niets dan lief en behulpzaam. Zo helpt hij het huis van de familie waartoe hij behoort schoon te houden en lost hij dilemma’s op van de familie en het levende speelgoed dat rondloopt in het huis.



Chibi-Robo doet zijn uiterste best zichzelf nuttig te maken, wat hem niet makkelijk gemaakt wordt door zijn grootte. Grote pootafdrukken wegschrobben met een tandenborstel vergt wat geduld. Hij doet het huishouden met veel liefde, zonder te klagen. En dan te bedenken dat mensen zijn klusjes al een grote moeite vinden! Deze robot is werkelijk onzelfzuchtig, en laten we eerlijk zijn, het is ook wel heel schattig hem te zien worstelen met karweitjes die eigenlijk te groot voor hem zijn.

Claptrap

Wie houdt er nou niet van Claptrap? Blijkbaar een paar mensen op de redactie, maar die moeten hun mond even houden. Claptrap is awesome. Hij is grappig en aardig en doet altijd zo goed mogelijk zijn best om je te helpen. Dat dit met regelmaat in de soep loopt is een ander verhaal. Hij bedoelt het goed, en daar gaat het om. In Borderlands The Pre-Sequel mag je zelf losgaan met hem en laat hij zien wat hij allemaal in huis heeft.

Iedereen kent hem natuurlijk voor zijn grappen en grollen, maar ergens is hij best een tragisch personage. In alle games wordt hij voortdurend gevangengenomen en gemarteld. In het begin van Borderlands 2 verliest hij zijn oog door de Bullymong Knuckledragger. Zijn het nou Bullymong of Bonerfart … ? Het punt is dat het arme robotje wel wat verzorging verdient!

Wheatley

Deze robot uit Portal 2 ontbreekt het niet aan persoonlijkheid. Dat is ook niet gek, aangezien Wheatley een zogeheten ‘personality core’ is. Hij werd ontwikkeld als Intelligence Dampening Sphere en gekoppeld aan Portal-antagonist GlaDOS om haar zoveel mogelijk slechte ideeën te geven en haar geweten over te nemen. Oftewel, hij moest haar dommer maken. Later werd hij toch van haar ontkoppeld en andere opdrachten gegeven.

Hij helpt protagonist Chell te ontsnappen uit het Aperture Science Enrichment Center, maar speelt verder een andere belangrijke rol in het verhaal. Ook al is Wheatley niet meer dan een metalen bal met een blauw oog, zijn perfecte ‘West Country’ Britse stem (ingesproken door Stephen Merchant) maakt hem onvergetelijk. De video hieronder weet dat nog eens even mooi te benadrukken.







Natuurlijk zijn dit bij lange na niet alle toffe robots in games. Zo kun je denken aan Mega Man, een iconisch personage dat vaak als robot beschouwd wordt, maar ook een erg menselijk gezicht heeft (en dus wellicht meer een cyborg is). Of misschien denk je wel aan R.O.B., die naast Gyromite en Stack Up ook een speelbaar personage is in Mario Kart DS. Laat ons weten wie jouw favoriete robot in games is. En stem op de poll voor volgende week voor een nieuwe Op verzoek!