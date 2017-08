IG Q&A: Wat is de beste Assassin's Creed-game?

Deze week zagen we een nieuwe zijmissie in een gameplayvideo van Assassin's Creed Origins, die 27 oktober uit zal komen. Met deze nieuwe Assassin's Creed-game op komst, na een jaartje natuurlijk zonder release te hebben gezeten, zit de hype voor deze game er helemaal in. Daarom de vraag aan onze redactie: Wat is de beste Assassin's Creed game?

Jacco Peek

Voor mij gaat het tussen het tweede deel en Brotherhood. Ik weet dat Assassin’s Creed 2 een fantastische stap vooruit was ten opzichte van het origineel en dat de groei van Ezio uitzonderlijk knap wordt weergegeven. Brotherhood biedt meer dan dat in een veel interessantere locatie met een paar memorabele missies in het oude Rome, zoals de kruisiging in het Colosseum. De Brotherhood zelf is daarnaast een mechaniek die de game naar mijn mening een stuk leuker maakt. Het rekruteren en managen van assassin’s is een leuke variatie en tijdens gevechten ben je nooit alleen. Ezio hoeft maar te fluiten, en er staat een groep lenige krijgers om hem heen. Brotherhood is voor mij daarom het hoogtepunt van de serie.

Marcel Vroegrijk

Mijn favoriete Assassin’s Creed is het deel dat de serie de das om doet, zodat Ubisoft daarna eindelijk weer eens gaat nadenken over Prince of Persia. Je weet wel, de serie die door Assassin’s Creed van een heel hoog gebouw af is geduwd, zonder hooibaal om veilig in te landen. Eeuwig zonde. Als ik dan toch serieus een game uit de reeks moet kiezen, dan ga ik voor Assassin’s Creed 3: Liberation, oorspronkelijk ontwikkeld voor de Vita. Het is de enige die ik heb uitgespeeld en dat zegt wat. Liberation had wat creatieve ideeën, en een aantal heel domme (zoals de Vita tegen een lamp aanhouden), maar ik herinner me vooral het sterke hoofdpersonage en hoe het verhaal echt vanuit haar perspectief werd verteld.

Michel Musters

Voor mij blijft Assassin's Creed 4: Black Flag de beste AC-game ooit gemaakt. Niet sinds de allereerste Assassin's Creed besteedde ik zoveel tijd aan het verkennen van de spelwereld en zoveel mogelijk collectibles vinden. De ster van die game is wat mij betreft het piratenthema, dat ongelooflijk goed is uitgewerkt. Je komt de piraten uit de legendes tegen, hangt met ze op het pirateneiland, bevaart de zeeën op zoek naar eilanden en schatten... wat een heerlijk gevoel krijg ik bij die game. Geen later verschenen AC-game heeft daar wat mij betreft aan kunnen tippen, al heb ik goede hoop dat Origins in de buurt gaat komen.

Lars Cornelis

Black Flag! En dat terwijl ik na Assassins Creed 3 het even helemaal gehad had met die serie (sorry Simon) en ik de komst van dit nieuwe deel eigenlijk negeerde. Toch besloot mijn vriendin dat ik piraten in mijn leven nodig had en verdomd, ze had gelijk. Juist omdat Black Flag het even helemaal anders doet en zichzelf niet serieus neemt, is het zo'n heerlijke game gehad met precies de losbandigheid die een piratengame nodig heeft. Mijn favoriete Assassins Creed is dus de game die het minst met de serie te maken heeft...

Simon Zijlemans

Ik heb mijn Assassin's Creed-ervaringen al regelmatig gedeeld, maar ik neem elke reden om Assassin's Creed 3 op te hemelen met beide handen aan. Eigenlijk valt elke AC tot en met 3 in de categorie goed of grandioos. De de verhaallijn van Desmond die tot een einde kwam, de focus op Indianen en de geboorte van de Verenigde Staten en de schitterende setting die dat opleverde, de toevoeging van het varen, de tijdspanne en de fantastische dynamiek met de vader van het hoofdpersonage maken 3 voor mij met afstand het beste deel. Daar moet ik wel bij vermelden dat na dit deel de serie wat mij betreft best 10 jaar in de ijskast gezet had mogen worden. Zonder Desmond raakte Assassin's Creed zijn ruggengraat kwijt, iets wat ik in Black Flag (dankzij het vermakelijke piratenthema) nog best door de vingers wilde zien. Maar om vervolgens in Rogue, Syndicate en Unity wéér door dat suffe kantoor van Abstergo te moeten dolen was echt teveel van het goeie. De creatieve armoede is de laatste jaren hard ingeslagen en mijn hoop is/was gevestigd op het extra jaartje dat Origins heeft gekregen. Van wat ik tot nu toe gezien heb zeg ik dik JA! tegen het oude Egypte, maar de gameplay lijkt vooralsnog slechts veranderd in nuances, niet in baanbrekend grote lijnen. Als ik in de hedendaagse tijd weer door een Abstergo-kantoor moet wandelen met de snelheid van een slak, leg ik de game overigens direct weer weg.

Jules Schlicher

De beste Assassin's Creed-game is wat mij betreft Assassin's Creed: Revelations. Het is de laatste game in de Ezio-trilogie, en wel de game waarin zijn verhaal een prachtig einde krijgt. De gameplay was in deel twee en Brotherhood mooi verfijnd en dit spel plukte daar de vruchten van. Lekker veel aankloten tijdens gevechten met leuke foefjes, bommen en medestanders, en net wat vloeiender klimmen en sjezen door de steden, die je monetair naar je hand kunt zetten. Maar het verhaal, waarin Ezio naar Altaïr zoekt en zich tot Desmond richt, steekt er met kop en schouders bovenuit. Vooral de laatste paar scènes bleven me bij.

Eline Oosterloo

Ik heb eigenlijk alleen Assassin’s Creed en Assassin’s Creed 2 gespeeld. Hierbij gaat mijn voorkeur uit naar Assassin’s Creed 2. Deze game heb ik met mijn zus gespeeld, waar zij zo ontzettend fan van is omdat je rond kunt banjeren in Florence. Ik vind het ook gaaf dat je helemaal in de Santa Maria del Fiore kan klimmen en dat de ontwikkelaars van het spel eraan gedacht hebben dat de gevel in de 15 de eeuw nog helemaal niet afgemaakt was (dat gebeurde in de 19 de eeuw). Dan had je nog de flashbacks en het leuke klimmen en rondslingeren. Het is al helemaal cool dat je kunt chillen met Leonardo da Vinci, de uomo universale. Eigenlijk maakt de gamewereld dus dat ik het spel zo kan waarderen, meer nog dan de gameplay. Of het de beste Assassin’s Creed is kan ik niet zeggen, maar het is wel de beste die ik gespeeld heb.